Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Признание получил «волшебник» Роналдиньо
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых техничных футболистов в истории.
Первую позицию в рейтинге занимает бразилец Роналдиньо. «Волшебник» является обладателем Золотого мяча 2005 и чемпионом мира 2002.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный форвард Роналдо и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф, а легендарный аргентинец Диего Марадона – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Неймар, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг самых техничных футболистов в истории от Give Me Sport
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