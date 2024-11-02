Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых техничных футболистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занимает бразилец Роналдиньо. «Волшебник» является обладателем Золотого мяча 2005 и чемпионом мира 2002.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный форвард Роналдо и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф, а легендарный аргентинец Диего Марадона – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Неймар, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых техничных футболистов в истории от Give Me Sport