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02 ноября 2024, 03:11 |
219
0

Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола

Признание получил «волшебник» Роналдиньо

02 ноября 2024, 03:11 |
219
0
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых техничных футболистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занимает бразилец Роналдиньо. «Волшебник» является обладателем Золотого мяча 2005 и чемпионом мира 2002.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают легендарный форвард Роналдо и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф, а легендарный аргентинец Диего Марадона – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Неймар, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых техничных футболистов в истории от Give Me Sport

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Роналдо Роналдиньо Йохан Кройф Диего Марадона Лионель Месси Зинедин Зидан Тьерри Анри Неймар Рикарду Куарежма Криштиану Роналду рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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