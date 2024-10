Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного

Легенда лондонского «Челси» Дидье Дрогба назвал футболиста, который заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного.

«Тьерри Анри заслуживал того, чтобы выиграть 10 Золотых мячей. Он был фантастическим игроком в Английской Премьер-Лиге, а также исключительным в национальной сборной и в Лиге чемпионов. Он забивал много голов и выигрывал много матчей», – сказал Дрогба.

Ранее бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.

Didier Drogba says Thierry Henry deserved to win the Ballon d'Or 'like 10 times' 👑 pic.twitter.com/r2Mz1yvK2K