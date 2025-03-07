Легендарный Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Реал

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов 2024/25.

«Ливерпуль», можно сказать, был последовательным в чемпионате и Лиге чемпионов. Вы видите, как они могут достичь успеха. Есть команды, которые то взлетают, то падают. «Барса», очень успешная в Лиге чемпионов, но взлетает и падает в чемпионате. «Реал» не очень хорошо провел групповой этап.

Команда, которая была наиболее последовательной, – это «Ливерпуль», поэтому сейчас это главный фаворит», – сказал Анри.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.