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  4. Легендарный Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Реал
Лига чемпионов
07 марта 2025, 00:41 |
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Легендарный Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Реал

Француз выделил «Ливерпуль»

07 марта 2025, 00:41 |
180
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Легендарный Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов 2024/25.

«Ливерпуль», можно сказать, был последовательным в чемпионате и Лиге чемпионов. Вы видите, как они могут достичь успеха. Есть команды, которые то взлетают, то падают. «Барса», очень успешная в Лиге чемпионов, но взлетает и падает в чемпионате. «Реал» не очень хорошо провел групповой этап.

Команда, которая была наиболее последовательной, – это «Ливерпуль», поэтому сейчас это главный фаворит», – сказал Анри.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

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Тьерри Анри Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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