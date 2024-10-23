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  4. «Ему нужно осознать, что он игрок Реала». Анри о Мбаппе
Испания
23 октября 2024, 19:55 |
587
0

«Ему нужно осознать, что он игрок Реала». Анри о Мбаппе

Бывшая звезда французской сборной считает, что Килиану нужно еще учиться

23 октября 2024, 19:55 |
587
0
«Ему нужно осознать, что он игрок Реала». Анри о Мбаппе
ВВС. Тьерри Анри

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.

«Ему нужно осознать, что он игрок «Реала». Это чрезвычайно сложно.

Показывает ли он свою лучшую игру, которую мы видели в «ПСЖ»? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно», — рассказал Анри.

В последнее время футбольные эксперты критикуют Килиана Мбаппе за его невыразительную игру. Сам игрок обещает исправить ситуацию на поле.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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