«Ему нужно осознать, что он игрок Реала». Анри о Мбаппе
Бывшая звезда французской сборной считает, что Килиану нужно еще учиться
Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.
«Ему нужно осознать, что он игрок «Реала». Это чрезвычайно сложно.
Показывает ли он свою лучшую игру, которую мы видели в «ПСЖ»? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно», — рассказал Анри.
В последнее время футбольные эксперты критикуют Килиана Мбаппе за его невыразительную игру. Сам игрок обещает исправить ситуацию на поле.
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