«Ему нужно осознать, что он игрок Реала». Анри о Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.

«Ему нужно осознать, что он игрок «Реала». Это чрезвычайно сложно.

Показывает ли он свою лучшую игру, которую мы видели в «ПСЖ»? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно», — рассказал Анри.

В последнее время футбольные эксперты критикуют Килиана Мбаппе за его невыразительную игру. Сам игрок обещает исправить ситуацию на поле.