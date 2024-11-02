Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»

Черноморец в матче чемпионата Украины уступил Шахтеру со счетом 1:2. Наставник одесситов Александр Бабич сравнил эту встречу с недавним матчем соперника в еврокубках.

«Вся команда хорошо отработала. Мы играли так, как Шахтер сыграл против Арсенала. Мы были Шахтером, а они – Арсеналом. Мы очень много играли против мяча, боролись. До последнего пытались добыть ничью, но после таких матчей можно увидеть, над чем нужно работать дальше. Особенно в атаке».

«Была бы ничья – был бы самым довольным человеком в мире. Еще и пропустили после такого углового, когда наш игрок в простой ситуации выбил мяч на стандарт. С него и получили».

«Конечно, у соперника есть уровень. Бразильцы принимают мяч на нос, опускают в ноги, это класс», – сказал Бабич.