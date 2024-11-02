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  4. 19-летняя украинка стала призеркой на турнире ITF W15 в Швеции
ITF
02 ноября 2024, 22:05 |
262
0

19-летняя украинка стала призеркой на турнире ITF W15 в Швеции

Дарья Есипчук вместе с Мари Меттро не сумела завоевать трофей на соревнованиях в Тебю

02 ноября 2024, 22:05 |
262
0
19-летняя украинка стала призеркой на турнире ITF W15 в Швеции
Instagram. Дарья Есипчук и Мари Меттро

19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук не сумела завоевать парный трофей на турнире ITF W15 в Тебю (Швеция), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинка вместе со своей напарницей Мари Меттро из Швейцарии в двух сетах уступила тандему Стефани Виссхер (Нидерланды) / Лиза Заар (Швеция) за 1 час и 7 минут.

ITF W15 Тебю. Пары. Хард в помещении. Финал

Стефани Виссхер (Нидерланды) / Лиза Заар (Швеция) – Дарья Есипчук (Украина) / Мари Меттро (Швейцария) – 6:0, 7:5

Интересно, что Есипчук во второй раз за две последние недели сыграла в финале. Правда, 27 октября она стала чемпионкой на 15-тысячнике в Монастире в одиночном разряде.

Что касается одиночного разряда в Тебю, то Есипчук вылетела во втором раунде от Эллы Хаависто – 4:6, 4:6.

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Дарья Есипчук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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