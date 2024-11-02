Главный тренер Флуминенсе Мано Менезес унизил звездного защитника своей команды Марсело во время матча 32-го тура бразильской Серии А с Гремио.

В конце встречи 62-летний специалист готовился произвести замену. Менезес планировал выпустить на поле Марсело, чтобы тот помог удержать победный для команды счет 2:1.

Но когда тренер давал какие-то наставления игроку, тот в ответ покачал головой. Через мгновение Менезес оттолкнул Марсело и приказал ему идти на скамью запасных. В итоге на замену вышел не 36-летний защитник, а Джон Кеннеди.

После матча, завершившегося со счетом 2:2, тренер Флуминенсе рассказал: «Я собирался выпустить Марсело, но что-то мне не понравилось, и я передумал. Тогда я решил выпустить на поле Джона Кеннеди».

Марсело практически всю свою карьеру провел в мадридском Реале. За испанский клуб он сыграл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.

ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала