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Бразилия
02 ноября 2024, 20:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:59
790
0

ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала

У Марсело произошел конфликт с Мано Менезесом

02 ноября 2024, 20:10 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:59
790
0
ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала

Главный тренер Флуминенсе Мано Менезес унизил звездного защитника своей команды Марсело во время матча 32-го тура бразильской Серии А с Гремио.

В конце встречи 62-летний специалист готовился произвести замену. Менезес планировал выпустить на поле Марсело, чтобы тот помог удержать победный для команды счет 2:1.

Но когда тренер давал какие-то наставления игроку, тот в ответ покачал головой. Через мгновение Менезес оттолкнул Марсело и приказал ему идти на скамью запасных. В итоге на замену вышел не 36-летний защитник, а Джон Кеннеди.

После матча, завершившегося со счетом 2:2, тренер Флуминенсе рассказал: «Я собирался выпустить Марсело, но что-то мне не понравилось, и я передумал. Тогда я решил выпустить на поле Джона Кеннеди».

Марсело практически всю свою карьеру провел в мадридском Реале. За испанский клуб он сыграл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.

ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала

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видео Марсело Флуминенсе чемпионат Бразилии по футболу Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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