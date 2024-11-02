ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала
У Марсело произошел конфликт с Мано Менезесом
Главный тренер Флуминенсе Мано Менезес унизил звездного защитника своей команды Марсело во время матча 32-го тура бразильской Серии А с Гремио.
В конце встречи 62-летний специалист готовился произвести замену. Менезес планировал выпустить на поле Марсело, чтобы тот помог удержать победный для команды счет 2:1.
Но когда тренер давал какие-то наставления игроку, тот в ответ покачал головой. Через мгновение Менезес оттолкнул Марсело и приказал ему идти на скамью запасных. В итоге на замену вышел не 36-летний защитник, а Джон Кеннеди.
После матча, завершившегося со счетом 2:2, тренер Флуминенсе рассказал: «Я собирался выпустить Марсело, но что-то мне не понравилось, и я передумал. Тогда я решил выпустить на поле Джона Кеннеди».
Марсело практически всю свою карьеру провел в мадридском Реале. За испанский клуб он сыграл 546 матчей и выиграл 25 трофеев.
ВИДЕО. «Что-то мне не понравилось». Тренер Флуминенсе унизил легенду Реала
Já à beira do campo, Mano desiste de lançar Marcelo em Fluminense x Grêmio. pic.twitter.com/a6pSTRQWAG— ge (@geglobo) November 2, 2024
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