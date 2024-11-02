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Премьер-лига
Карпаты Львов
02.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:56
1140
3

Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове

Команда Лупашко одержала третью победу подряд

02 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:56
1140
3
Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после кубкового поражения от «Руха» решил сделать ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Бруниньо и Стенио на поле вышли Шах и Пидлепенец. В составе же «Левого Берега» Виталий Первак после домашнего поражения от «Зари» произвел также кадровые изменения в своем составе. Вместо дисквалифицированного Якымива, Сухоручко, Ивана Когута и Спивакова в игру вступили Самар, Банада, Николай Когут и Кобзар.

Хозяева поля активнее начали игру и первыми создали опасный момент. Игор Невес с левого края атаки пытался поразить ближний угол, но Механив ликвидировал угрозу. «Карпаты» продолжали больше контролировать мяч и пытались найти пути взятия ворот столичного клуба. Опасно пробивал издалека Очеретько, но мяч пролетел мимо ворот.

Вскоре Пидлепенец сделал передачу на Шаха, но и ему не хватило точности. Пытался Игор Невес головой замкнуть навесную передачу Пидлепенца, но и бразилец пробил мимо ворот. Гости организованно действовали в обороне и опасных моментов было мало. Одна из затяжных атак «Карпат» завершилась несильным ударом Очеретько в руки вратарю. Дальним ударом завершал атаку и капитан «зелено-белых» Мирошниченко, пробивший выше ворот.

В начале второго тайма мог сменить счет на табло стадиона Пидлепенец, но его дальний удар в падении парировал Механив. Вскоре вратарь «Левого Берега» спасает команду и после удара Шаха. Гости всей командой отходили на свою половину поля и удачно разрушали атаки хозяев. Одну из атак «Карпат» пытался завершить Чачуа, но и на его удар среагировал Механив.

Неудачной была и вторая попытка Чачуа, издалека пробившего мимо дальней штанги. Активно действовал Шах, ударом головой завершавший передачу партнера, но пробивший в руки вратарю. И все же, усилия «Карпат» завершилось взятием ворот. Очеретько вывел на ударную позицию Устименко, который в свою очередь отдал пас на Пидлепенца и тот не упустил свой шанс.

Не успели игроки «Левого Берега» оправиться от такого развития событий, как пропустили второй гол. После передачи Пидлепенца мяч в штрафной попал в руку Шаповала и Романюк назначила пенальти. Очеретько первый раз в УПЛ пробивал с «точки» (в 66-й игре) и забил гол. Для «Карпат» это был первый реализованный пенальти в чемпионате – после 2-го удара.

Под конец матча Очеретько дальним ударом сходу пробил в упор со штангой, оформив свой первый дубль и став первым дуплетистом «Карпат» в УПЛ. В итоге победная серия «Карпат» продолжается в чемпионате 3 игры. «Зелено-белые» не пропускают голов в УПЛ на протяжении 380-ти минут. «Левый Берег» не забивает голов в чемпионате на протяжении 633-х минут. Безвыигрышный сериал «Левого Берега» в чемпионате увеличился до 7 игр: 2 ничьи и 5 поражений.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Карпаты» – «Левый Берег» - 3:0

Голы: Пидлепенец, 71, Очеретько, 75, Чачуа, 90+1

Предупреждения: Шаповал, 20, Дедух, 30

«Карпаты»: Кемкин – Адамюк, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Чачуа (Кузык, 90+3), Альварес, Очеретько (Тлумак, 90+2) – Шах (Устименко, 69), Игор (Костенко, 86), Пидлепенец (Стенио, 86).

«Левый Берег»: Механов – Шаповал, Самар, Семенов, Астахов – Н. Когут (И. Когут, 62), Банада (Приходько, 79), Дедух – Сиднней (Войцеховский, 79), Кобзарь (Сухоручко, 46), Синица (Галас, 62).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 24 (10) – 6 (2)
Угловые: 10 – 5
Оффсайды: 0 – 0.

КАРПАТЫ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига отчеты Левый Берег Киев Карпаты - Левый Берег
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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serhiy
Молодці !!!
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Ros
Карпати з перемогою!
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