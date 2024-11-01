Карпаты Львов

Карпаты – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 2-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:30.
Только начали налаживаться дела у команды Владислава Лупашко в чемпионате, как тут же последовал блеклый вылет из Кубка Украины. Еще и от кого – от теперь уже принципиального соперника, «Руха», которого «зелено-белые» обыграли до этого. Впрочем, еще есть возможность поднять себе настроение – игра против новичка-аутсайдера, у которого до сих пор со стабильностью результатов не идут дела.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
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