Карпаты Львов

В субботу, 2-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:30.

Только начали налаживаться дела у команды Владислава Лупашко в чемпионате, как тут же последовал блеклый вылет из Кубка Украины. Еще и от кого – от теперь уже принципиального соперника, «Руха», которого «зелено-белые» обыграли до этого. Впрочем, еще есть возможность поднять себе настроение – игра против новичка-аутсайдера, у которого до сих пор со стабильностью результатов не идут дела.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.