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Премьер-лига
Карпаты Львов
02.11.2024 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:07
49
0

Карпаты – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

01 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:07
49
0
Карпаты – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты Львов

В субботу, 2-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:30.

Только начали налаживаться дела у команды Владислава Лупашко в чемпионате, как тут же последовал блеклый вылет из Кубка Украины. Еще и от кого – от теперь уже принципиального соперника, «Руха», которого «зелено-белые» обыграли до этого. Впрочем, еще есть возможность поднять себе настроение – игра против новичка-аутсайдера, у которого до сих пор со стабильностью результатов не идут дела.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
2 ноября 2024 -
15:30
Левый Берег
Победа Карпат 1.73 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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