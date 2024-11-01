Карпаты Львов

В субботу, 2 ноября, «Карпаты» в рамках 12-го тура УПЛ на стадионе «Украина» будут принимать «Левый Берег». Победная серия львовского клуба в чемпионате длится две игры.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома победили «Оболонь» со счетом 1:0, одержав вторую викторию подряд в УПЛ, и поднялись на 8-е место в турнирной таблице. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Хорошо, что мы победили – это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая имеет очень существенное влияние на все происходящее в мире».

Подопечные Владислава Лупашко не пропускают голов в чемпионате в течение 290 минут. «Карпаты» после дебюта в УПЛ на своем поле имеют равный баланс игр: по две победы, ничьи и поражения. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в чемпионатах.

Левый Берег

В предыдущей игре «Левый Берег» дома потерпел поражение со счетом 0:2 от «Зари» и находится на 14-м месте турнирной таблицы. Главный тренер столичного клуба Виталий Первак так прокомментировал эту игру: «Над проблемой с реализацией надо больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь. Следующий матч? Ко всем командам мы готовимся одинаково, но нынешние «Карпаты» очень отличаются от тех, с которыми мы играли в Первой лиге. Сменился тренер, половина команды – легионеры».

Безвыигрышный сериал киевского клуба в чемпионате длится 6 игр: две ничьи и четыре поражения. Подопечные Виталия Первака не забивают голов в УПЛ на протяжении 543-х минут. «Левый Берег» в чемпионате в гостях набрал больше очков (8), чем дома (3). Столичный клуб при Виталии Перваке может потерпеть 10-е поражение во всех турнирах. Пропустит игру дисквалифицированный Андрей Якымив.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Левый Берег» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше трижды встречались во Второй и Первой лигах: две победы «зелено-белых» и ничья. Предыдущая игра соперников прошла 18 мая этого года во Львове. Хозяева поля после дубля Игора Невеса и автогола Арсена Слотюка имели преимущество в три мяча, но в итоге матч завершился вничью со счетом 3:3. К голепаду на стадионе «Украина» присоединились и гости – после точных ударов Руслана Дедуха, Олега Синицы и Владислава Войцеховского.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая в УПЛ провела 27 игр. «Карпаты» и «Левый Берег» при Романюк сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышный сериал «Левого Берега» в чемпионате длится 6 игр. «Карпаты» в предыдущих двух матчах УПЛ очков не теряли. Прогнозируем победу команды хозяев.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Жан Педросо, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.

«Левый Берег»: Механив, Астахов, Семенов, Дударенко, Шаповал, Сидней, Спиваков, Дедух, И. Когут, Синица, Сухоручко.