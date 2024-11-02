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Премьер-лига
Карпаты Львов
02.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:29
513
0

Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча

Львовская команда поднялась в топ-5

02 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:29
513
0
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
ФК Карпаты

В матче чемпионата Украины Карпаты разобрались с Левым Берегом со счетом 3:0. Для команды Владислава Лупашко это третья кряду победа в УПЛ.

Львы до матчей конкурентов поднимаются в топ-5. А вот Левый Берег остается 14-м.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Карпаты» – «Левый берег» – 3:0
Голы: Подлепенец, 71, Очеретько, 75, Чачуа, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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