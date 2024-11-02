Карпаты Львов

В матче чемпионата Украины Карпаты разобрались с Левым Берегом со счетом 3:0. Для команды Владислава Лупашко это третья кряду победа в УПЛ.

Львы до матчей конкурентов поднимаются в топ-5. А вот Левый Берег остается 14-м.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Карпаты» – «Левый берег» – 3:0

Голы: Подлепенец, 71, Очеретько, 75, Чачуа, 90+1