02.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:29
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Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Львовская команда поднялась в топ-5
02 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:29
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В матче чемпионата Украины Карпаты разобрались с Левым Берегом со счетом 3:0. Для команды Владислава Лупашко это третья кряду победа в УПЛ.
Львы до матчей конкурентов поднимаются в топ-5. А вот Левый Берег остается 14-м.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур
«Карпаты» – «Левый берег» – 3:0
Голы: Подлепенец, 71, Очеретько, 75, Чачуа, 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Карпаты Львов).
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