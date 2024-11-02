В чемпионате – без поражений. Ювентус легко одолел Удинезе
Туринский клуб еще не проигрывал в Серии А
В субботу, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Удинезе» и «Ювентус». Гости подтвердили статус фаворита и одержали победу со счетом 2:0.
Судьба матча была решена еще в первом тайме – сначала автоголом отметился вратарь хозяев Окое, а незадолго до перерыва Савона удволи преимущество туринской команды.
Во втором тайме «Ювентус» сбавил обороты, однако полностью контролировал матч. Интересно, что подопечные Тиаго Мотты еще не проигрывали в этом сезоне Серии А – 5 побед и 6 ничьих.
Чемпионат Италии, 11-й тур. 2 ноября
Удинезе – Ювентус – 0:2
Голы: Окое, 19 (автогол), Савона, 37.
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