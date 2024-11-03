Удинезе – Ювентус – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор
2 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А.
В матче 11-го тура «Ювентус» на выезде одержал победу над «Удинезе».
О таких победах говорят – на классе. Между этими двумя командами была равная игра, ни одна из них не хотела проигрывать. Однако «Ювентус» имел больше удачи и опыта.
На 19-й минуте Мадукс Окое срезал мяч в собственные ворота, выведя «Ювентус» вперед.
На 37-й минуте Николо Савона удачно сыграл на добивании в штрафной площадке - 0:2.
Во втором тайме обе команды пытались забить, но им это не удалось.
В итоге победа «Ювентуса», который в этом сезоне еще не проигрывал.
Серия А. 11-й тур. 2 ноября
Удинезе – Ювентус – 0:2
Голы: Окое, 19 (автогол), Савона, 37.
Видеообзор матча.
События матча
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