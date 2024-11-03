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Удинезе
02.11.2024 19:00 – FT 0 : 2
Ювентус
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Италия
03 ноября 2024, 02:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:33
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0

Удинезе – Ювентус – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор

2 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А.

03 ноября 2024, 02:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:33
25
0
Удинезе – Ювентус – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура «Ювентус» на выезде одержал победу над «Удинезе».

О таких победах говорят – на классе. Между этими двумя командами была равная игра, ни одна из них не хотела проигрывать. Однако «Ювентус» имел больше удачи и опыта.

На 19-й минуте Мадукс Окое срезал мяч в собственные ворота, выведя «Ювентус» вперед.

На 37-й минуте Николо Савона удачно сыграл на добивании в штрафной площадке - 0:2.

Во втором тайме обе команды пытались забить, но им это не удалось.

В итоге победа «Ювентуса», который в этом сезоне еще не проигрывал.

Серия А. 11-й тур. 2 ноября

Удинезе – Ювентус – 0:2

Голы: Окое, 19 (автогол), Савона, 37.

Видеообзор матча.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Савона (Ювентус).
20’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мадука Окойе (Удинезе).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Удинезе Удинезе - Ювентус видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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