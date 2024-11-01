Другие новости01 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:34
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ФОТО. Свитолина встретилась с топ-политиком. Что это было?
Украинская теннисистка продолжает продвигать Формулу мира
01 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:34
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Элина Свитолина опубликовала в сторис Instagram видео встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Быстрый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо», – подписала пост Элина.
Украинская теннисистка приняла участие в Министерской конференции в Монреале, посвященной реализации четвертого пункта Формулы мира.
Также Свитолина опубликовала несколько фото подготовки к спичу на конференции.
Напомним, что сейчас спортсменка восстанавливается после травмы.
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