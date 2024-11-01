ФОТО. Свитолина встретилась с топ-политиком. Что это было?

Элина Свитолина опубликовала в сторис Instagram видео встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Быстрый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо», – подписала пост Элина.

Украинская теннисистка приняла участие в Министерской конференции в Монреале, посвященной реализации четвертого пункта Формулы мира.

Также Свитолина опубликовала несколько фото подготовки к спичу на конференции.

Напомним, что сейчас спортсменка восстанавливается после травмы.