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01 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:34
163
1

ФОТО. Свитолина встретилась с топ-политиком. Что это было?

Украинская теннисистка продолжает продвигать Формулу мира

01 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:34
163
1
ФОТО. Свитолина встретилась с топ-политиком. Что это было?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина опубликовала в сторис Instagram видео встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Быстрый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо», – подписала пост Элина.

Украинская теннисистка приняла участие в Министерской конференции в Монреале, посвященной реализации четвертого пункта Формулы мира.

Также Свитолина опубликовала несколько фото подготовки к спичу на конференции.

Напомним, что сейчас спортсменка восстанавливается после травмы.

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Элина Свитолина фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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AndiM
Могла б щось нормальне вдягнути.
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