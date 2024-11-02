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Major League Soccer
02 ноября 2024, 20:53 |
205
0

Воссоединение MSN не произойдет. Неймар не перейдет в Интер Майами

Коуч «Интер Майами» опроверг слухи о переходе бразильца

02 ноября 2024, 20:53 |
205
0
Воссоединение MSN не произойдет. Неймар не перейдет в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Главный тренер «Интер Майами» Герардо Мартино заявил, что звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар не перейдет в американский клуб.

Ранее стало известно, что Лионель Месси хочет, чтобы Неймар перешел в «Интер Майами». Также Неймар купил участок земли в Майами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 30 миллионов евро. Контракт звезды с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 за 90 миллионов евро.

В «Интер Майами» выступают бывшие одноклубники Неймара по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарез.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар продолжит карьеру в «Сантосе».

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Интер Майами Неймар Лионель Месси Луис Суарес трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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