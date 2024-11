Воссоединение MSN не произойдет. Неймар не перейдет в Интер Майами

Главный тренер «Интер Майами» Герардо Мартино заявил, что звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар не перейдет в американский клуб.

Ранее стало известно, что Лионель Месси хочет, чтобы Неймар перешел в «Интер Майами». Также Неймар купил участок земли в Майами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 30 миллионов евро. Контракт звезды с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 за 90 миллионов евро.

В «Интер Майами» выступают бывшие одноклубники Неймара по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарез.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар продолжит карьеру в «Сантосе».

🚨 Inter Miami manager Gerardo Martino has ruled out the possibility of signing Neymar from Al Hilal and reuniting him with Messi.



