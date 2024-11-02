Воссоединение MSN не произойдет. Неймар не перейдет в Интер Майами
Коуч «Интер Майами» опроверг слухи о переходе бразильца
Главный тренер «Интер Майами» Герардо Мартино заявил, что звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар не перейдет в американский клуб.
Ранее стало известно, что Лионель Месси хочет, чтобы Неймар перешел в «Интер Майами». Также Неймар купил участок земли в Майами.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Неймара в 30 миллионов евро. Контракт звезды с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 за 90 миллионов евро.
В «Интер Майами» выступают бывшие одноклубники Неймара по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарез.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что Неймар продолжит карьеру в «Сантосе».
🚨 Inter Miami manager Gerardo Martino has ruled out the possibility of signing Neymar from Al Hilal and reuniting him with Messi.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2024
(Source: @GOAL) pic.twitter.com/eZPanWHRuQ
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