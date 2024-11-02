Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван следующий клуб Неймара. Не Барселона
Бразилия
02 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:53
1057
3

Назван следующий клуб Неймара. Не Барселона

Бразилец вернется на родину следующим летом

02 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 02 ноября 2024, 15:53
1057
3
Назван следующий клуб Неймара. Не Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», уже следующим летом может вернуться в родной «Сантос». Об этом лично сказал вице-президент совета директоров клуба Освальдо Нико.

«Неймар прибудет в «Сантос» в июне. Вот такой у нас разговор. Он переходит в «Сантос», – заявил функционер.

Неймар в этом сезоне сыграл 13 минут за "Аль-Хиляль", он только восстановился после травмы. В свое время он хотел вернуться в «Барселону», но трансфер так и не состоялся.

В настоящее время «Сантос» выступает в бразильской Серии B. Команда находится на первой строчке турнирной таблицы.

По теме:
Помогут Лунину? Назван клуб, который хочет подписать Куртуа
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
ВИДЕО. Человек с большой буквы. Благородный поступок Канте
Неймар Аль-Хиляль трансферы Сантос чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 15
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

Один миллиард евро и второй еврокубок. В УЕФА объявили о новой стратегии
Футбол | 02 ноября 2024, 15:12 0
Один миллиард евро и второй еврокубок. В УЕФА объявили о новой стратегии
Один миллиард евро и второй еврокубок. В УЕФА объявили о новой стратегии

Unstoppable. Серьезные изменения ожидают женский европейский футбол

ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
Футбол | 02.11.2024, 07:45
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера
Футбол | 02.11.2024, 13:53
Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера
Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
«Неймар прибуде в «Сантос» у червні. Ось така у нас розмова. Він переходить в «Сантос», – заявив функціонер"   
У цій новині все криво
Ось така у нас ромова!Функціонер 
Ответить
+2
MaximusOne
Це як повернення Ярмоли в ДК
Ответить
+1
hater of haters
Вийшов із тіні Мессі, так би мовити🤓
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
31.10.2024, 20:03 1
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 11
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
02.11.2024, 10:01
Теннис
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
31.10.2024, 16:09 6
Футбол
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем