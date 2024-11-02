Назван следующий клуб Неймара. Не Барселона
Бразилец вернется на родину следующим летом
Бразильский вингер Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», уже следующим летом может вернуться в родной «Сантос». Об этом лично сказал вице-президент совета директоров клуба Освальдо Нико.
«Неймар прибудет в «Сантос» в июне. Вот такой у нас разговор. Он переходит в «Сантос», – заявил функционер.
Неймар в этом сезоне сыграл 13 минут за "Аль-Хиляль", он только восстановился после травмы. В свое время он хотел вернуться в «Барселону», но трансфер так и не состоялся.
В настоящее время «Сантос» выступает в бразильской Серии B. Команда находится на первой строчке турнирной таблицы.
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