Назван следующий клуб Неймара. Не Барселона

Бразильский вингер Неймар, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», уже следующим летом может вернуться в родной «Сантос». Об этом лично сказал вице-президент совета директоров клуба Освальдо Нико.

«Неймар прибудет в «Сантос» в июне. Вот такой у нас разговор. Он переходит в «Сантос», – заявил функционер.

Неймар в этом сезоне сыграл 13 минут за "Аль-Хиляль", он только восстановился после травмы. В свое время он хотел вернуться в «Барселону», но трансфер так и не состоялся.

В настоящее время «Сантос» выступает в бразильской Серии B. Команда находится на первой строчке турнирной таблицы.