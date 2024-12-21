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  4. «Не было предложений». В Динамо отреагировали на интерес ЦСКА к легионеру
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 19:41 |
1037
0

«Не было предложений». В Динамо отреагировали на интерес ЦСКА к легионеру

Георгий Цитаишвили пока остается в Испании

21 декабря 2024, 19:41 |
1037
0
«Не было предложений». В Динамо отреагировали на интерес ЦСКА к легионеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов отрицал интерес софийского ЦСКА к грузинскому вингеру Георгию Цитаишвили, контракт которого принадлежит «бело-синим».

«Информация о предложении софийского ЦСКА по Гиорги Цитаишвили не соответствует действительности. «Динамо» не получало никаких новых предложений по этому игроку», – написал Шахов на своей странице в Instagram.

Ныне грузинский вингер играет в испанской Сегунде за «Гранаду». Нынешний контракт Цитаишвили с киевским «Динамо» действует до 2026 года Арендное соглашение с «Гранадой» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский разнес лидера нынешнего «Динамо» за неудачную шутку в социальных сетях.

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Георгий Цитаишвили ЦСКА София чемпионат Болгарии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Андрей Шахов Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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