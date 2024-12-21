«Не было предложений». В Динамо отреагировали на интерес ЦСКА к легионеру

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов отрицал интерес софийского ЦСКА к грузинскому вингеру Георгию Цитаишвили, контракт которого принадлежит «бело-синим».

«Информация о предложении софийского ЦСКА по Гиорги Цитаишвили не соответствует действительности. «Динамо» не получало никаких новых предложений по этому игроку», – написал Шахов на своей странице в Instagram.

Ныне грузинский вингер играет в испанской Сегунде за «Гранаду». Нынешний контракт Цитаишвили с киевским «Динамо» действует до 2026 года Арендное соглашение с «Гранадой» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский разнес лидера нынешнего «Динамо» за неудачную шутку в социальных сетях.