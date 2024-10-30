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  4. Неймар подогрел слухи о переезде в США. Это обошлось ему в 26 млн?
Major League Soccer
30 октября 2024, 08:44 | Обновлено 30 октября 2024, 08:52
773
0

Неймар подогрел слухи о переезде в США. Это обошлось ему в 26 млн?

От бразильца ждут воссоединения с Лионелем Месси

30 октября 2024, 08:44 | Обновлено 30 октября 2024, 08:52
773
0
Неймар подогрел слухи о переезде в США. Это обошлось ему в 26 млн?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар может продолжить карьеру в заокеанской МЛС.

В настоящий момент у Неймара действует 2-летний контракт с «Аль-Хилялем», который рассчитан до 30 июня 2025 года. Есть сведения, что договор форвард продлевать не будет.

Не так давно появилась информация о том, что Неймар может присоединиться к аргентинскому форварду Лионелю Месси в рядах клуба «Интер Майами», который выступает в МЛС, и там завершить свою карьеру.

На этой неделе 32-летний бразилец подогрел данные слухи, предположительно купив участок земли на набережной в Майами за 26 млн долларов.

По данным Wall Street Journal, участок расположен в закрытом поселке Бал-Харбор, где также проживает Микки Арисон, владелец клуба НБА «Майами Хит».

Напомним, 21 октября Неймар впервые за последний год сыграл за «Аль-Хиляль», восстановившись после травмы колена.

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Неймар Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Юрій Остроумов Источник: talkSPORT
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