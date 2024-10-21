Саудовская Аравия21 октября 2024, 21:38 | Обновлено 21 октября 2024, 21:41
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ФОТО. Большое возвращение. Неймар сыграл впервые за год, 9 голов команд
Бразилец вернулся на поле
21 октября 2024, 21:38 | Обновлено 21 октября 2024, 21:41
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Бразильский форвард Неймар вышел на поле в матче Аль-Хиляла против Аль-Айна в азиатской Лиге чемпионов. Игрок принял участие в официальном матче впервые за год.
Экс-футболист Барселоны и ПСЖ в октябре минувшего года получил серьезную травму колена в игре за национальную сборную Бразилии в отборе на ЧМ-2026.
Неймар провел на поле около 15 минут, а Аль-Хиляль выиграл яркий матч с 9 голами – 5:4.
Spread the word 📰— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024
The Legend @neymarjr is back 🤩💙 pic.twitter.com/vLOqb1UuZ0
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