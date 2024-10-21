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Саудовская Аравия
21 октября 2024, 21:38 | Обновлено 21 октября 2024, 21:41
1356
0

ФОТО. Большое возвращение. Неймар сыграл впервые за год, 9 голов команд

Бразилец вернулся на поле

21 октября 2024, 21:38 | Обновлено 21 октября 2024, 21:41
1356
0
ФОТО. Большое возвращение. Неймар сыграл впервые за год, 9 голов команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард Неймар вышел на поле в матче Аль-Хиляла против Аль-Айна в азиатской Лиге чемпионов. Игрок принял участие в официальном матче впервые за год.

Экс-футболист Барселоны и ПСЖ в октябре минувшего года получил серьезную травму колена в игре за национальную сборную Бразилии в отборе на ЧМ-2026.

Неймар провел на поле около 15 минут, а Аль-Хиляль выиграл яркий матч с 9 голами – 5:4.

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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