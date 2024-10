ФОТО. Большое возвращение. Неймар сыграл впервые за год, 9 голов команд

Бразильский форвард Неймар вышел на поле в матче Аль-Хиляла против Аль-Айна в азиатской Лиге чемпионов. Игрок принял участие в официальном матче впервые за год.

Экс-футболист Барселоны и ПСЖ в октябре минувшего года получил серьезную травму колена в игре за национальную сборную Бразилии в отборе на ЧМ-2026.

Неймар провел на поле около 15 минут, а Аль-Хиляль выиграл яркий матч с 9 голами – 5:4.

