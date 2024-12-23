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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 21:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:32
53
0

Вернидуб возьмет на сборы Кривбасса двух игроков из команды U-19

Алексей Пличко и Назар Попов отправятся с командой в Испании

23 декабря 2024, 21:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:32
53
0
Вернидуб возьмет на сборы Кривбасса двух игроков из команды U-19
ФК Кривбасс

Два игрока «Кривбасса» U-19 отправятся на зимний учебно-тренировочный сбор, который «Кривбасс» планирует провести в Испании. С основной командой поедут защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Юрий Вернидуб.

18-летний Алексей Пличко в текущем сезоне провел за U-19 15 матчей, забил 1 гол. Алексей один раз попадал в заявку Кривбасса – на выездной матч 14-го тура УПЛ против Оболони (1:0). Игрок переехал в Кривой Рог летом 2024 года.

18-летний Назар Попов выступает за Кривбасс U-19 с июня 2023 года: 17 матчей, 2 гола. В этом сезоне – 8 игр, 1 точный удар. Один раз в текущем чемпионате УПЛ попал в заявку главной команды – на игру против «Оболони».

Ранее стало известно, что на зимние сборы с Кривбассом отправится 21-летний экс-капитан Кривбасса U-19 Владимир Виливальд, первое полугодие проведший в аренде в Ингульце.

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Кривбасс Кривой Рог Кривбасс Кривой Рог U-19 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб Владимир Виливальд
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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