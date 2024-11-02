Забивали лишь во втором тайме. Вулверхэмптон и Кристал Пэлас сыграли вничью
Состоялся последний матч игрового дня 10-го тура АПЛ
Сегодня, 2 ноября, начался 10-й тур чемпионата Англии по футболу.
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В завершающем матче игрового дня «Вулверхэмптон» сыграл в результативную ничью с «Кристал Пэлас» – 2:2. Команды после первого «сухого» тайма раззабивались во втором – наколотив на двоих четыре гола.
«Вулверхэмптон» с тремя очками продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ, «Кристал Пэлас» занимает 17-ю строчку с 7 баллами.
АПЛ. 10-й тур, 2 ноября.
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Ларсен, 67, Гомеш, 72 – Чалоба, 60, Геи, 77.
The points are shared.— Wolves (@Wolves) November 2, 2024
🐺⏱️ pic.twitter.com/oxiC3LVQ7Q
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