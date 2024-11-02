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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
02.11.2024 19:30 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
02 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:48
48
0

Забивали лишь во втором тайме. Вулверхэмптон и Кристал Пэлас сыграли вничью

Состоялся последний матч игрового дня 10-го тура АПЛ

02 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:48
48
0
Забивали лишь во втором тайме. Вулверхэмптон и Кристал Пэлас сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас

Сегодня, 2 ноября, начался 10-й тур чемпионата Англии по футболу.

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В завершающем матче игрового дня «Вулверхэмптон» сыграл в результативную ничью с «Кристал Пэлас» – 2:2. Команды после первого «сухого» тайма раззабивались во втором – наколотив на двоих четыре гола.

«Вулверхэмптон» с тремя очками продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ, «Кристал Пэлас» занимает 17-ю строчку с 7 баллами.

АПЛ. 10-й тур, 2 ноября.

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Ларсен, 67, Гомеш, 72 – Чалоба, 60, Геи, 77.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Вулверхэмптон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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