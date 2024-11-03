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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
02.11.2024 19:30 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
03 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:38
19
0

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2. Поделили очки. Видео голов и обзор

2 ноября, начался 10-й тур Английской Премьер-лиги

03 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:38
19
0
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2. Поделили очки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 10-м туре АПЛ встречались 20-я и 17-я команды чемпионата. «Вулверхэмптон» в этом сезоне еще не выигрывал и имел до этого матча лишь 2 очка, а у «Кристал Пэлас» было в активе 1 победа и 3 ничьи.

Игра между этими командами стала настоящей борьбой за выживание. В первом тайме было много единоборств, но ни одной из команд не удалось забить.

Уже во второй половине матча команды устроили голевую перестрелку. На 60-й минуте гости открыли счет – автором гола стал Трево Чалоба. Далее Йорген Ларсен сравнял счет, а Жоан Гомеш вывел «Вулверхэмптон» вперед.

Однако выиграть этот матч хозяевам не удалось, ведь на 77-й минуте Марк Геи снова сравнял счет.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 2:2

Голы: Ларсен, 67, Гомеш, 72 - Чалоба, 60, Геи, 77.

Видеообзор матча.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Кристал Пэлас).
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Кристал Пэлас Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Йорген Странд Ларсен
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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