Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2. Поделили очки. Видео голов и обзор
2 ноября, начался 10-й тур Английской Премьер-лиги
В 10-м туре АПЛ встречались 20-я и 17-я команды чемпионата. «Вулверхэмптон» в этом сезоне еще не выигрывал и имел до этого матча лишь 2 очка, а у «Кристал Пэлас» было в активе 1 победа и 3 ничьи.
Игра между этими командами стала настоящей борьбой за выживание. В первом тайме было много единоборств, но ни одной из команд не удалось забить.
Уже во второй половине матча команды устроили голевую перестрелку. На 60-й минуте гости открыли счет – автором гола стал Трево Чалоба. Далее Йорген Ларсен сравнял счет, а Жоан Гомеш вывел «Вулверхэмптон» вперед.
Однако выиграть этот матч хозяевам не удалось, ведь на 77-й минуте Марк Геи снова сравнял счет.
Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 2:2
Голы: Ларсен, 67, Гомеш, 72 - Чалоба, 60, Геи, 77.
Видеообзор матча.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Apple сообщил о новом достижении
На церемонии Золотой мяч она была одной из эффектных леди