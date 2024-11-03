Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:2. Поделили очки. Видео голов и обзор

В 10-м туре АПЛ встречались 20-я и 17-я команды чемпионата. «Вулверхэмптон» в этом сезоне еще не выигрывал и имел до этого матча лишь 2 очка, а у «Кристал Пэлас» было в активе 1 победа и 3 ничьи.

Игра между этими командами стала настоящей борьбой за выживание. В первом тайме было много единоборств, но ни одной из команд не удалось забить.

Уже во второй половине матча команды устроили голевую перестрелку. На 60-й минуте гости открыли счет – автором гола стал Трево Чалоба. Далее Йорген Ларсен сравнял счет, а Жоан Гомеш вывел «Вулверхэмптон» вперед.

Однако выиграть этот матч хозяевам не удалось, ведь на 77-й минуте Марк Геи снова сравнял счет.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 2:2

Голы: Ларсен, 67, Гомеш, 72 - Чалоба, 60, Геи, 77.

Видеообзор матча.