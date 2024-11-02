ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
Забавный эпизод после завершения матча между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень
2 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая проиграла Арине Соболенко на старте Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде.
После завершения встречи случился забавный эпизод. Соболенко реализовала матчбол и подошла к сетке, чтобы пожать руку сопернице. Однако Чжэн не сразу поняла, что она уже проиграла. Китаянка в углу вытирала ракетку полотенцем и готовилась к следующему розыгрышу.
Соболенко одолела Чжэн со счетом 6:3, 6:4. В Фиолетовой группе они также играют вместе с Жасмин Паолини и Еленой Рыбакиной.
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
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