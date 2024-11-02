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  4. Хачанова наказали. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
ATP
02 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:41
409
1

Хачанова наказали. Стали известны финалисты Мастерса в Париже

Александр Зверев одолел Хольгера Руне, а Уго Умбер переиграл Карена

02 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:41
409
1
Хачанова наказали. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

2 ноября состоялись полуфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Александр Зверев в двух сетах переиграл Хольгера Руне. Для представителя Германии это будет второй финал в Берси. В 2020 году он уступил Даниилу Медведеву.

Для Зверева это будет 36-й решающий поединок на турнирах серии АТР и 12-й на Мастерсах. На его счету всего 22 трофея и 6 на тысячниках.

В еще одном полуфинальном противостоянии Уго Умбер сумел совершить камбек против Карена Хачанова после проигранного первого сета и закрыл соперника в трех партиях. Француз впервые в карьере сыграет в финале Мастерса.

Для Умбера это будет 8-й финал на уровне АТР, в котором он поборется за 7-й титул.

Ранее Зверев и Умбер провели два очных матча, счет 1:1. Решающий поединок в Париже запланирован на 3 ноября, ориентировочный старт встречи – 15:00 по Киеву.

АТР 1000 Париж. 1/2 финала

Хольгер Руне [13] – Александр Зверев [3] – 3:6, 6:7 (4:7)
Карен Хачанов – Уго Умбер [15] – 7:6 (8:6), 4:6, 3:6

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ATP Париж Александр Зверев Хольгер Руне Карен Хачанов Уго Умбер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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