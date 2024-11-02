Трубін пропустив у дебюті. Бенфіка провела важкий матч против аутсайдера

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фаренсе» и «Бенфика».

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Победу в поединке одержал клуб из Лиссабона. Начало матча было плохим для «орлов», уже на 15-й минуте Анатолий Трубин пропустил гол. Однако в ответ забил Фернандес еще в первом тайме. Во втором тайме дожал «Фаренсе» Павлидис на 54-й минуте.

«Бенфика» продолжает удерживать третью позицию в португальской лиге. Уступают «орлы» в два очка «Порту» и в восемь пунктов «Спортингу». «Фаренсе» замыкает таблицу.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 2 ноября.

Фаренсе – Бенфика – 1:2

Голы: Поведа, 15 - Фернандес, 21, Павлидис, 54.

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