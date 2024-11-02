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Чемпионат Португалии
Фаренсе
02.11.2024 20:00 – FT 1 : 2
Бенфика
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Португалия
02 ноября 2024, 22:02 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:03
524
0

Трубін пропустив у дебюті. Бенфіка провела важкий матч против аутсайдера

«Орлы» победили «Фаренсе»

02 ноября 2024, 22:02 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:03
524
0
Трубін пропустив у дебюті. Бенфіка провела важкий матч против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фаренсе» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу в поединке одержал клуб из Лиссабона. Начало матча было плохим для «орлов», уже на 15-й минуте Анатолий Трубин пропустил гол. Однако в ответ забил Фернандес еще в первом тайме. Во втором тайме дожал «Фаренсе» Павлидис на 54-й минуте.

«Бенфика» продолжает удерживать третью позицию в португальской лиге. Уступают «орлы» в два очка «Порту» и в восемь пунктов «Спортингу». «Фаренсе» замыкает таблицу.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 2 ноября.

Фаренсе – Бенфика – 1:2
Голы: Поведа, 15 - Фернандес, 21, Павлидис, 54.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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