Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПЕРВАК: «После спорного пенальти Карпаты получили преимущество»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 21:11 |
65
0

Виталий ПЕРВАК: «После спорного пенальти Карпаты получили преимущество»

Тренер «Левого Берега» прокомментировал поражение киевлян

02 ноября 2024, 21:11 |
65
0
Виталий ПЕРВАК: «После спорного пенальти Карпаты получили преимущество»
УПЛ. Виталий Первак

12-й тур в УПЛ сегодня открывался противостоянием во Львове футболистов «Карпат» и «Левого Берега», в котором хозяева взяли верх – 3:0.

Наставник гостей Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего его подопечным не хватило в конце матча, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми.

«Поздравляю «Карпаты» с победой. Пока у нас были силы, то удавалось оказывать упорное сопротивление хозяевам. Но следует отдать должное львовянам, которые много гостям не позволяли, умело действуя в отборе и перекрывая свободные зоны. Пытались с помощью ротации, изменения тактической схемы усложнить жизнь «зелено-белым», однако на нашу активность повлиял негативно довольно спорный пенальти, реализовав который «Карпаты» добились комфортного преимущества в счете.

Все же, больше всего беспокоит, что продолжается голевая «засуха» нашей команды», – сказал Первак.

Сейчас «Левый берег» занимает в УПЛ 14 место, набрав восемь очков.

Ранее мы сообщали, что появилось видео матча между «Карпатами» и «Левым Берегом».

По теме:
Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»
Пушич оценил победу Шахтера и назвал основную проблему команды
Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Карпаты - Левый Берег инсайд Виталий Первак
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом
Футбол | 02 ноября 2024, 19:21 1
ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом
ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом

«Горожане» проиграли Забарному и Ко

Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Футбол | 02 ноября 2024, 19:01 9
Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля

Состоялось пять матчей АПЛ

УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Футбол | 01.11.2024, 21:36
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 02.11.2024, 11:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Бокс | 02.11.2024, 01:44
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
31.10.2024, 16:09 6
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
02.11.2024, 08:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем