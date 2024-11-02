Виталий ПЕРВАК: «После спорного пенальти Карпаты получили преимущество»
Тренер «Левого Берега» прокомментировал поражение киевлян
12-й тур в УПЛ сегодня открывался противостоянием во Львове футболистов «Карпат» и «Левого Берега», в котором хозяева взяли верх – 3:0.
Наставник гостей Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего его подопечным не хватило в конце матча, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми.
«Поздравляю «Карпаты» с победой. Пока у нас были силы, то удавалось оказывать упорное сопротивление хозяевам. Но следует отдать должное львовянам, которые много гостям не позволяли, умело действуя в отборе и перекрывая свободные зоны. Пытались с помощью ротации, изменения тактической схемы усложнить жизнь «зелено-белым», однако на нашу активность повлиял негативно довольно спорный пенальти, реализовав который «Карпаты» добились комфортного преимущества в счете.
Все же, больше всего беспокоит, что продолжается голевая «засуха» нашей команды», – сказал Первак.
Сейчас «Левый берег» занимает в УПЛ 14 место, набрав восемь очков.
Ранее мы сообщали, что появилось видео матча между «Карпатами» и «Левым Берегом».
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