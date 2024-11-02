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Чемпионшип
02 ноября 2024, 21:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:58
287
1

Необычная минута молчания состоялась в Чемпионшипе. Поговорили о наболевшем

«Minute Unsilenced». Впервые состоялась уникальная «минута молчания» ко дню психического здоровья

02 ноября 2024, 21:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:58
287
1
Необычная минута молчания состоялась в Чемпионшипе. Поговорили о наболевшем
Getty Images/Global Images Ukraine. Норвич Сити

В матче Чемпионшипа между командами «Халл Сити» и «Норвич Сити» произошла уникальная «минута молчания» по-британски. Это уникальная акция – «A Minute Unsilenced». Вместо минуты молчания клуб пригласил болельщиков обсудить психическое здоровье. Необычно, не так ли? Наши клубы должны точно рассмотреть такую идею. И на футбол, и поговорить о наболевшем.

На стадионе собрались более 25 тысяч человек. На экранах появились простые вопросы: «Как дела?», «Как прошла неделя?». Волонтеры стояли рядом, и слушали каждого, кто нуждается в поддержке. Эта акция была приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.

Клуб хочет, чтобы футбол стал местом для честных разговоров. Для «Норвич Сити» это был не просто матч, а минута, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается.

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Халл Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Норвич
Марк Кужим Источник: Сайт Английской футбольной лиги
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Комментарии 1
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Boodya
В нас не в пріоритеті говорити про ментальне здоров'я, а тим більше щось робити задля його покращення. Не той менталітет, нажаль.
А чим далі, тим ця проблема в нас буде нагальнішою
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