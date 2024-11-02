Необычная минута молчания состоялась в Чемпионшипе. Поговорили о наболевшем

В матче Чемпионшипа между командами «Халл Сити» и «Норвич Сити» произошла уникальная «минута молчания» по-британски. Это уникальная акция – «A Minute Unsilenced». Вместо минуты молчания клуб пригласил болельщиков обсудить психическое здоровье. Необычно, не так ли? Наши клубы должны точно рассмотреть такую идею. И на футбол, и поговорить о наболевшем.

На стадионе собрались более 25 тысяч человек. На экранах появились простые вопросы: «Как дела?», «Как прошла неделя?». Волонтеры стояли рядом, и слушали каждого, кто нуждается в поддержке. Эта акция была приурочена ко Всемирному дню психического здоровья.

Клуб хочет, чтобы футбол стал местом для честных разговоров. Для «Норвич Сити» это был не просто матч, а минута, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается.