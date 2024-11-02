Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто стал самым лучшим? Обнародована оценка Миколенко за поражение в АПЛ
Англия
02 ноября 2024, 21:47 |
641
0

Кто стал самым лучшим? Обнародована оценка Миколенко за поражение в АПЛ

2 ноября в 17:00 «Саутгемптон» принимал «Эвертон»

02 ноября 2024, 21:47 |
641
0
Кто стал самым лучшим? Обнародована оценка Миколенко за поражение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 ноября в 17:00 состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Эвертоном».

Игра прошла на «Сент-Мерис Стедиум» – хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский фулбек ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил оценку 6.5 от статистического портала WhoScored.

Лучшим игроком матча стал вратарь «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл (8.0).

По теме:
«Пока что рано об этом говорить». Ван Дейк – про чемпионство
ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко оценки Саутгемптон - Эвертон Саутгемптон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Бокс | 02 ноября 2024, 01:44 3
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»

Легенда хевивейта высказался о предстоящем бое

Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Футбол | 02 ноября 2024, 19:01 13
Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля

Состоялось пять матчей АПЛ

Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Футбол | 02.11.2024, 21:31
Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 02.11.2024, 21:01
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
02.11.2024, 05:02 8
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
02.11.2024, 11:48
Футбол
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
01.11.2024, 19:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем