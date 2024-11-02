Кто стал самым лучшим? Обнародована оценка Миколенко за поражение в АПЛ

2 ноября в 17:00 состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Эвертоном».

Игра прошла на «Сент-Мерис Стедиум» – хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский фулбек ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил оценку 6.5 от статистического портала WhoScored.

Лучшим игроком матча стал вратарь «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл (8.0).