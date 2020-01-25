21-й тур
Наполи
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Ювентус
26.01.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Наполи – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура чемпионата Италии

  • 25.01.2020 19:54
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Наполи – Ювентус. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/juventusfc

В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем сезоне «Наполи» был главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Но в новом чемпионате ситуация изменилась. К 21-му туру туринский клуб подошел на первой позиции с четырехочковым преимуществом над ближайшим преследователем, а неаполитанцы осели в середине турнирной таблицы. «Партенопейцы» выдали просто катастрофическую серию: с конца октября прошлого года неаполитанцы одержали всего одну победу. Добыта она была после смены на тренерском мостике «Наполи»: в декабре в отставку был отправлен Карло Анчелотти, а неаполитанский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. Отметим, что последний раз «партенопейцы» обыгрывали «Юве» на своем поле в сентябре 2015-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус».

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Источник — Sport.ua

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