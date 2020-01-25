В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем сезоне «Наполи» был главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Но в новом чемпионате ситуация изменилась. К 21-му туру туринский клуб подошел на первой позиции с четырехочковым преимуществом над ближайшим преследователем, а неаполитанцы осели в середине турнирной таблицы. «Партенопейцы» выдали просто катастрофическую серию: с конца октября прошлого года неаполитанцы одержали всего одну победу. Добыта она была после смены на тренерском мостике «Наполи»: в декабре в отставку был отправлен Карло Анчелотти, а неаполитанский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. Отметим, что последний раз «партенопейцы» обыгрывали «Юве» на своем поле в сентябре 2015-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус».