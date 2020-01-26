Негостеприимный прием для Сарри: Наполи неожиданно обыграл Ювентус

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» со счетом 2:1. Интерес к поединку подогревался возвращением в Неаполь экс-наставника «партенопейцев» Маурицио Сарри, который ныне возглавляет туринский клуб.

В первой половине встречи «Ювентус» владел территориальным преимуществом, а хозяева поля сконцентрировались на организации контратак. На поле было много борьбы и крайне мало острых ситуаций. Голкиперы обеих команд до перерыва оставались практически без работы.

Второй тайм начался с неприятности для «Ювентуса». Повреждение получил Пьянич, и тренерский штаб Сарри был вынужден проводить экстренную замену. В середине второй половины встречи, наконец, обострил игру Роналду, который вывел на ударную позицию Игуаина – Мерет выручил свою команду. А в ответной атаке мяч оказался в воротах гостей. Щесны в падении среагировал на удар Инсинье, но отбил «сферу» точно на ногу Зелиньски, который свой шанс не упустил.

Пропустив гол, «черно-белые» активно пошли в атаку, и неаполитанцам пришлось пережить довольно неприятные минуты. Но хозяева поля выстояли, а в конце встречи отметились вторым взятием ворот. Навес Кальехона эффектным ударом замкнул Инсинье. Роналду сразу возродил интригу, забив в восьмой подряд игре Серии А, но спасти матч футболисты туринского клуба не смогли.

Чемпионат Италии. 21-й тур.

«Наполи» – «Ювентус» – 2:1

Пётр Зелиньски (63), Лоренцо Инсинье (87) – Криштиану Роналду (90)

Диего Демме (30), Эльсеид Хюсай (76) – Родриго Бентанкур (60), Адриен Рабьо (70), Федерико Бернардески (81), Маттейс де Лигт (85), Криштиану Роналду (93)

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 81), Диего Демме (Станислав Лоботка, 69), Фабиан Руис, Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон

«Ювентус»: Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди (Дуглас Коста, 72), Миралем Пьянич (Адриен Рабьо, 50), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Федерико Бернардески, 72), Гонсало Игуаин

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА