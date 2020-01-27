«Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» (2:1) в рамках 21-го тура Серии А.
Лучшие моменты матча Наполи - Ювентус
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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