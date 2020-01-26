Чемпионат Италии. 21-й тур.

«Наполи» – «Ювентус» – 2:1

Пётр Зелиньски (63), Лоренцо Инсинье (87) – Криштиану Роналду (90)

Диего Демме (30), Эльсеид Хюсай (76) – Родриго Бентанкур (60), Адриен Рабьо (70), Федерико Бернардески (81), Маттейс де Лигт (85), Криштиану Роналду (93)

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 81), Диего Демме (Станислав Лоботка, 69), Фабиан Руис, Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон

Запас: Антонио Даниэле, Орестис Карнезис, Никола Максимович, Себастьяно Луперто, Леандриньо, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано

«Ювентус»: Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди (Дуглас Коста, 72), Миралем Пьянич (Адриен Рабьо, 50), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Федерико Бернардески, 72), Гонсало Игуаин

Запас: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Лука Кокколо, Даниэле Ругани, Аарон Рэмси

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Игуаин из центра штрафной в падении через себя пробил в руки Мерету!

93 мин. Роналду грубо сыграл в атаке.

92 мин. Юве идет в атаку. 4 минуты добавил арбитр.

90 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После заброса в штрафную Наполи Роналду опередил защитника и протолкнул мяч мимо Мерета!

90 мин. Замена у Наполи. Вместо Милика на поле вышел Льоренте.

87 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Кальехон с правого фланга вырезал мяч точно на Инсинье, который с лёта с разворота нанес точный удар! Еще и небольшой рикошет помешал Щесны среагировать.

85 мин. Де Лигт грубо остановил Инсинье.

81 мин. Замена у Наполи. Вместо Зелиньски на поле вышел Элмас.

81 мин. Бернардески слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра.

80 мин. Коста нарушил правила возле штрафной Наполи.

76 мин. Грубо сыграл Хюсай.

75 мин. Инсинье из центра штрафной боковыми ножницами пробил неточно.

72 мин. Замены у Юве. Вместо Дибалы вышел Бернардески, вместо Матюиди - Коста.

70 мин. Рабьо грубо сыграл в центре поля.

69 мин. Замена у Наполи. Вместо Демме на поле вышел Лоботка.

68 мин. После навеса со штрафного Игуаин сделал скидку во вратарскую, и Мерет в прыжке забрал мяч!

66 мин. Сразу активизировались футболисты туринского клуба.

63 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Инсинье нанес удар из-за пределов штрафной - Щесны в падении отбил мяч на ногу Зелиньски, который не промахнулся!

62 мин. В контратаке Роналду протянул мяч метров тридцать и отдал направо Игуаину, который бил из-под защитника - Мерет в падении поймал мяч!

60 мин. Бентанкур грубо сыграл против Зелиньски.

57 мин. Игра идет в центре поля.

54 мин. Зелиньски метров с двадцати пробил выше ворот.

53 мин. Роналду отправил мяч в ворота Наполи, но перед этим арбитр зафиксировал оффсайд у Игуаина.

50 мин. Замена у Ювентуса. Вместо Пьянича на поле вышел Рабьо.

49 мин. Пьяничу оказывают медицинскую помощь.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Дибала навесил со штрафного, и Роналду головой пробил намного выше ворот.

42 мин. Куадрадо с правого фланга навесил на дальний угол штрафной, но Роналду неудачно принял мяч.

39 мин. Оффсайд у Игуаина.

37 мин. Туринцы контролируют мяч.

35 мин. Игуаин перед штрафной Наполи потерял мяч.

33 мин. Сандро слева ворвался в штрафную Наполи, и Манолас не дал прострелить оппоненту.

30 мин. Демме грубо сыграл против Пьянича.

28 мин. Бонуччи заблокировал удар Милика из правого угла штрафной.

25 мин. Не спешат команды обострять игру, действуя с максимальной надежностью.

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Руй метров с 25-ти от левого угла штрафной Ювентуса пробил немного выше ворот!

19 мин. Неудачная атака Ювентуса.

16 мин. Инсинье сделал заброс в штрафную Юве, и Кальехон головой пробил несильно в руки Щесны.

15 мин. Роналду от полукружия штрафной Наполи пробил намного выше ворот.

14 мин. Игра идет преимущественно в центре поля в эти минуты.

12 мин. Куадрадо пробил с дальней дистанции, и мяч попал в Руя.

10 мин. Туринцы начинают забирать мяч под контроль.

8 мин. Опасно! После навеса с углового Милик из пределов вратарской головой про

6 мин. Гости контролируют мяч.

3 мин. Руис издали пробил неточно.

2 мин. Перспективная атака Наполи завершилась неточной передачей?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Предматчевая разминка.

В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем сезоне «Наполи» был главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Но в новом чемпионате ситуация изменилась. К 21-му туру туринский клуб подошел на первой позиции с четырехочковым преимуществом над ближайшим преследователем, а неаполитанцы осели в середине турнирной таблицы. «Партенопейцы» выдали просто катастрофическую серию: с конца октября прошлого года неаполитанцы одержали всего одну победу. Добыта она была после смены на тренерском мостике «Наполи»: в декабре в отставку был отправлен Карло Анчелотти, а неаполитанский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. Отметим, что последний раз «партенопейцы» обыгрывали «Юве» на своем поле в сентябре 2015-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус».