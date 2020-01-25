Еще совсем недавно этот поединок без всяких оговорок претендовал на статус итальянского дерби. Однако в нынешнем сезоне заклятые соперники решают разные задачи. «Ювентус» все так же, практически безраздельно, господствует в чемпионате, «Наполи» прочно застрял в середине турнирной таблицы.

Беда к «партенопеи» пришла, откуда не ждали. Команда под руководством авторитетного Карло Анчелотти перед началом сезона рассматривалась в качестве главного оппонента «Юве» в борьбе за чемпионскую корону. Однако уже с первых туров не задалось. Анчелотти не смог справиться с поставленной задачей: он потерял доверие и президента клуба, и подопечных. Как итог - не было ни игры, ни результатов. После девятиматчевой серии без побед именитому наставнику указали на дверь.

Пришедший на смену своему учителю Гаттузо принял команду на непривычно низком седьмом месте. Однако на этом беды неаполитанского коллектива не закончились. Под руководством Рино «Наполи» добыл лишь одну победу в пяти матчах, и, как следствие, скатился в турнирной таблице еще ниже – на одиннадцатое место. В это сложно поверить, но в последних двенадцати поединках серии А неаполитанцы лишь раз сумели победить, проиграв при этом в шести матчах. Новому рулевому «адзурри» пока еще не удалось стабилизировать игру: его подопечные все так же медлительны и тяжелы, а у команды все так же нет своего стиля.

Правда, накануне матча против действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона «Наполи» победил «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии. Вполне может быть, что выход в полуфинал Кубка хоть как-то взбодрит команду перед игрой с принципиальным соперником. Можно не сомневаться, что свою лепту в мотивацию игроков команды из Неаполя внесет и скачущий человек в чужой тренерской зоне. Еще недавно Сарри в Неаполе боготворили, но теперь, когда алленаторе возглавил «Юве», на «Сан-Паоло» его не только ненавидят, но и хотят доказать, что он ошибся со своим выбором. Подобные эпитеты можно смело адресовать и Игуаину, который не так давно был главной звездой «Наполи», а сейчас защищает цвета «Юве».

В отличие от хозяев, гости к этому поединку подходят и с хорошим настроением, и в полной боевой готовности. «Ювентус» побеждает в пяти последних матчах чемпионата страны, что вместе с потерей очков «Интером» сделали команду Сарри единоличным лидером чемпионата. Феноменальную форму наконец-то набрал Роналду, забивающий с завидной регулярностью.

Как и «Наполи», «Юве» тоже накануне этого поединка добыл путевку в полуфинал национального Кубка. И тоже в матче против римской команды – одолев «Рому» 3:1.

И с точки зрения игры как таковой, и по «физике», и по «психологии» туринцы смотрятся на голову выше своего соперника. Должно произойти настоящее чудо, чтобы «Ювентус» в этом поединке уступил. А вот если «Наполи» потерпит очередное поражение, удивляться этому вряд ли стоит. Скорее наоборот: все будет закономерно. Вполне может быть, что в случае неудачи Гаттузо могут указать на дверь. Как показывает практика, в «Наполи» с тренерами не особо церемонятся.

В пользу гостей и статистика очных встреч. Феерическая игра первого круга в Турине завершилась в пользу «Юве» - 4:3. А всего из последних одиннадцати поединков между этими командами в рамках серии А восемь завершились победой «бьянконери».

И Гаттузо, и Сарри не смогут выставить на этот поединок оптимальный состав. Лазарет в обеих командах не пустеет на протяжении практически всего сезона. Из-за травм и повреждений за «Наполи» не смогут сыграть Мертенс, Кулибали, Максимович, Юнес, Гулам, Малькюи и, возможно, Аллан. Потери «Старой синьоры» не столь существенны, но все же вне игры будут Хедира, Кьеллини и, вероятно, Данило и Де Шильо.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Оспина, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Марио Руй, Эльмас, Руис, Зьелински, Кальехон, Милик, Инсинье

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Игуаин, Роналду.

26 января, воскресенье