Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 2:2

Жоржиньо (28, с пенальти), Сесар Аспиликуэта (84) – Габриэл Мартинелли (63), Эктор Бельерин (87)

Эмерсон (21), Андреас Кристенсен (59) – Маттео Гюэндузи (76)

Давид Луис (26, фол последней надежды)

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич (Росс Баркли, 66), Жоржиньо, Н'Голо Канте (Мэйсон Маунт, 69), Виллиан (Миши Батшуайи, 79), Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои



Запас: Вилфредо Кабальеро, Курт Зума, Маркос Алонсо, Педро Родригес

«Арсенал»: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Месут Озил (Маттео Гюэндузи, 55), Букайо Сака, Николя Пепе (Роб Холдинг, 81), Габриэл Мартинелли (Джозеф Уиллок, 91), Александр Ляказетт



Запас: Дамиан Мартинес, Даниель Себальос, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эдвард Нкетиа

Арбитр: Стюарт Атвелл

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. Кристенсен навесил с углового и канониры выбили мяч.

93 мин. Неудачная атака Челси.

91 мин. Замена у Арсенала. Вместо Мартинелли на поле вышел Уиллок.

89 мин. С УМА СОЙТИ! Хадсон-Одои прострелил с правого фланга, и Батшуайи неудачно пробил с линии вратарской!

87 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Бельерин принял мяч перед правым углом штрафной и после нескольких финтов бильярдным ударом отправил мяч в дальний угол!

84 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После розыгрыша углового Хадсон-Одои прострелил с левого фланга и Аспиликуэта с линии вратарской переправил мяч в ворота!

83 мин. Оффсайд у Батшуайи.

81 мин. Замена у Арсенала. Вместо Пепе на поле вышел Холдинг.

80 мин. МОМЕНТИЩЕ! После заброса в штрафную Баркли головой пробил в угол, и Лено в блестящем прыжке перевел мяч на угловой!

79 мин. Замена у Челси. Вместо Виллиана на поле вышел Батшуайи.

78 мин. Эмерсон навесил с левого фланга, и Сака выбил мяч в аут.

76 мин. Гюэндузи сбил Маунта и сорвал атаку Челси.

75 мин. Атака Челси завершилась неточной передачей Виллиана.

74 мин. Хадсон-Одои навесил с правого фланга - защитник Арсенала выбил мяч.

72 мин. Оффсайд у Ляказетта.

69 мин. Замена у Челси. Вместо Канте на поле вышел Маунт.

69 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. Замена у Челси. Вместо Ковачича на поле вышел Баркли.

63 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После углового у ворот Арсенала Мустафи выбил мяч, и сферу подхватил Мартинелли, который промчался мимо подскользнувшегося Канте, вышел один на один с голкипером и нанес точный удар!

59 мин. Кристенсен сбил Ляказетта и сорвал контратаку Арсенала.

57 мин. Синие контролируют мяч.

55 мин. Замена у Арсенала. Вместо Озила на поле вышел Гюэндузи.

52 мин. Пепе навесил с правого фланга, и Кристенсен выбил мяч.

51 мин. Острая атака Челси так и не завершилась ударом по воротам.

48 мин. Неудачная атака Арсенала.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. По угловым - 10-3.

41 мин. Канониры контролируют мяч.

39 мин. Эмерсон заблокировал подачу Пепе с правого фланга.

37 мин. Оффсайд у Аспиликуэты.

35 мин. Игра идет в центре поля.

32 мин. МОМЕНТ! После удара Хадсона-Одои Лено выручил свою команду!

30 мин. Бельерин заблокировал удар Эмерсона от левого угла штрафной.

28 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! Жоржиньо с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол! Лено угадал, но не дотянулся до мяча.

26 мин. КРАСНАЯ И ПЕНАЛЬТИ! После грубой ошибки Мустафи Абрахам вышел один на один с Лено, обыграл голкипера, и его сбил Давид Луис!

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Эмерсон грубо сыграл против Пепе.

19 мин. Неудачная атака Арсенала.

16 мин. Еще момент! Хадсон-Одои навесил с левого фланга, и мяч опустился сверху на перекладину!

15 мин. ОПАСНО! После скидки Рюдигера Абрахам головой подправил мяч в ворота, и Лено в падении среагировал!

13 мин. Синие контролируют мяч.

10 мин. После навеса с углового мяч попал в голову Кристенсена и пролетел рядом со штангой!

7 мин. Мустафи по-хоккейному заблокировал удар Ковачича из центра штрафной!

5 мин. Два угловых разыграли канониры - без остроты у ворот Челси.

2 мин. Быстрая атака Арсенала завершилась слишком сильным навесом Сака из левого угла штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Less than 30 minutes to go and the warm-ups are underway! 💪#CHEARS pic.twitter.com/hLQ1K6t6uC