ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Ливерпуля получил дисквалификацию от матчей и штраф

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил дисквалификацию.

Английская ассоциация наказала нидерландского специалиста за нецензурные высказывания в перенесенном матче 15-го тура АПЛ против «Эвертона», который завершился вничью 2:2. Слот словесно оскорбил арбитра Майкла Оливера и получил в том матче на последних минутах красную карточку.

Слот дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов. Арне пропустит матчи против «Ньюкасла» – 26 февраля и «Саутгемптона» – 8 марта

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, имея в активе 64 очка.