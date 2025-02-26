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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Ливерпуля получил дисквалификацию от матчей и штраф
Англия
26 февраля 2025, 18:50 |
654
1

ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Ливерпуля получил дисквалификацию от матчей и штраф

Арне Слот пропустит два матча

26 февраля 2025, 18:50 |
654
1
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Ливерпуля получил дисквалификацию от матчей и штраф
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил дисквалификацию.

Английская ассоциация наказала нидерландского специалиста за нецензурные высказывания в перенесенном матче 15-го тура АПЛ против «Эвертона», который завершился вничью 2:2. Слот словесно оскорбил арбитра Майкла Оливера и получил в том матче на последних минутах красную карточку.

Слот дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов. Арне пропустит матчи против «Ньюкасла» – 26 февраля и «Саутгемптона» – 8 марта

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, имея в активе 64 очка.

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Ливерпуль Эвертон дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Ливерпуль Арне Слот
Дмитрий Олейник Источник: Футбольная ассоциация Англии
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easterly
А самого олівера не можуть дискваліфікувати, за те, як він відсудив матч?
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