Криворожский Принс готов стать королем футбольной Чехии

В первый день осени 2023 года «Кривбасс» официально отрапортовал о подписании двух легионеров из Ганы – центрбека Конаду Ядома и центрфорварда Принса Аду. Первый был арендован на один сезон, а со вторым криворожане оформили полноценный четырехлетний контракт, причем, как сообщалось тогда, буквально в последний момент сумели увести Аду из-под носа у другого клуба, стремившегося оформить с форвардом трудовое соглашение.

Путь Ядома и Аду в «Кривбассе» был абсолютно разным, но в чем сошлась их история – обоим африканцам удалось прибыть в Украину с опозданием, по сравнению с официальным коммюнике об их подписании. Проблемность вопроса заключалась в получении необходимых визовых документов. Аду сумел решить бюрократические аспекты к середине октября 2023-го, и вскоре после этого был достаточно помпезно презентован болельщикам как новобранец команды Юрия Вернидуба. А вот Ядом добраться до Кривого Рога сумел лишь весной 2024-го, что, видимо, существенно помешало его адаптации к новой команде, в рядах которой он даже не сыграл ни единого матча в УПЛ, и летом вернулся в свой «Харт оф Оук», где продолжает выступать и по сей день.

Говоря откровенно, подписание «Кривбассом» двух ганских легионеров подавляющим большинством отечественных болельщиков было воспринято, мягко говоря, буднично – мол, что здесь такого: привезли очередных африканских ноунеймов, от которых, скорее всего, ничего толкового на футбольном поле не дождешься. Нередко в украинском клубном футболе так действительно случается, но на этот раз все было абсолютно иначе.

Сложно сказать, кто и когда рекомендовал руководству «Кривбасса» подписать Аду и Ядома. Однако если второго криворожане взяли непосредственно из Ганы, то вот первый перед тем, как перебраться в Украину, уже успел поиграть на европейском континенте. Родную Гану и клуб «Бечем Юнайтед» Аду покинул в феврале 2023-го, оформив на правах свободного агента краткосрочный контракт с белорусской «Ислочью». Там Принс в 14 поединках чемпионата отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами, и стал интересен клубам из куда более сильных и качественных футбольных лиг, среди которых оказался и «Кривбасс».

Принс Аду не был ноунеймом в классическом понимании этого слова и до своего переезда в «Ислочь». На юношеском уровне ему удавалось забивать огромное количество мячей, а в 16 лет 3 месяца и 6 дней Аду дебютировал в ганской Премьер-лиге, став истинной сенсацией турнира, так как забил 8 мячей в 14 поединках. Это привело не только к тому, что Принса назвали лучшим молодым игроком чемпионата, но и к возникновению интереса к его персоне от ряда европейских клубов.

Prince Kwabena Adu has a good claim as the best young player in the Ghana Premier League.



Six goals already. He faces Accra Hearts of Oak later today. #GPLXpress pic.twitter.com/jCOEpggPjU