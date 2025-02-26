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  4. Криворожский Принс готов стать королем футбольной Чехии
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 11:35 |
255
0

Криворожский Принс готов стать королем футбольной Чехии

Ганец Аду доказывает, что в свое время его не зря называли топ-вундеркиндом мирового футбола

26 февраля 2025, 11:35 |
255
0
Криворожский Принс готов стать королем футбольной Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Принс Аду

В первый день осени 2023 года «Кривбасс» официально отрапортовал о подписании двух легионеров из Ганы – центрбека Конаду Ядома и центрфорварда Принса Аду. Первый был арендован на один сезон, а со вторым криворожане оформили полноценный четырехлетний контракт, причем, как сообщалось тогда, буквально в последний момент сумели увести Аду из-под носа у другого клуба, стремившегося оформить с форвардом трудовое соглашение.

Путь Ядома и Аду в «Кривбассе» был абсолютно разным, но в чем сошлась их история – обоим африканцам удалось прибыть в Украину с опозданием, по сравнению с официальным коммюнике об их подписании. Проблемность вопроса заключалась в получении необходимых визовых документов. Аду сумел решить бюрократические аспекты к середине октября 2023-го, и вскоре после этого был достаточно помпезно презентован болельщикам как новобранец команды Юрия Вернидуба. А вот Ядом добраться до Кривого Рога сумел лишь весной 2024-го, что, видимо, существенно помешало его адаптации к новой команде, в рядах которой он даже не сыграл ни единого матча в УПЛ, и летом вернулся в свой «Харт оф Оук», где продолжает выступать и по сей день.

Говоря откровенно, подписание «Кривбассом» двух ганских легионеров подавляющим большинством отечественных болельщиков было воспринято, мягко говоря, буднично – мол, что здесь такого: привезли очередных африканских ноунеймов, от которых, скорее всего, ничего толкового на футбольном поле не дождешься. Нередко в украинском клубном футболе так действительно случается, но на этот раз все было абсолютно иначе.

Сложно сказать, кто и когда рекомендовал руководству «Кривбасса» подписать Аду и Ядома. Однако если второго криворожане взяли непосредственно из Ганы, то вот первый перед тем, как перебраться в Украину, уже успел поиграть на европейском континенте. Родную Гану и клуб «Бечем Юнайтед» Аду покинул в феврале 2023-го, оформив на правах свободного агента краткосрочный контракт с белорусской «Ислочью». Там Принс в 14 поединках чемпионата отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами, и стал интересен клубам из куда более сильных и качественных футбольных лиг, среди которых оказался и «Кривбасс».

Принс Аду не был ноунеймом в классическом понимании этого слова и до своего переезда в «Ислочь». На юношеском уровне ему удавалось забивать огромное количество мячей, а в 16 лет 3 месяца и 6 дней Аду дебютировал в ганской Премьер-лиге, став истинной сенсацией турнира, так как забил 8 мячей в 14 поединках. Это привело не только к тому, что Принса назвали лучшим молодым игроком чемпионата, но и к возникновению интереса к его персоне от ряда европейских клубов.

В частности, в начале 2020 года всерьез писали о готовящемся трансфере Аду в датский «Раннерс», однако буквально в последний момент по неизвестным широкой общественности причинам сделка сорвалась, и Принс остался в Гане. Спустя полгода эксперты и аналитики авторитетного британского портала The Guardian включили Аду в свой традиционный ежегодный список лучших молодых талантов мирового футбола. В перечне под названием «Next Generation 2020» Аду оказался вместе с еще 59 юными вундеркиндами со всего мира, среди которых были Джамал Мусиала из «Баварии», Флориан Вирц из «Байера», Хави Симонс из ПСЖ и многие другие.

Это было значительное признание для юного таланта, который всерьез готовился дебютировать в национальной сборной Ганы. В конце 2020-го Аду позвали в расположение «Черных звезд», однако из-за полученной травмы сыграть тогда за главную команду своей родины у Принса не получилось. Более того, на какое-то время форвард и вовсе выпал из футбола, вновь объявившись на радарах уже в «Ислочи». Очевидно, именно проблемы со здоровьем тогда и помешали Аду сделать более резкий рывок в своей профессиональной карьере и переехать из Ганы в сильный европейский чемпионат.

Оказавшись в «Кривбассе», Аду также далеко не сразу сумел пробиться в первую команду. До зимней паузы в сезоне-2023/24 Юрий Вернидуб выпускал африканского форварда на замены в самых концовках поединков, а доверять Принсу больше игрового времени стал уже по весне. В итоге минувший чемпионат ганский нападающий завершил с 2 забитыми мячами в 12 поединках, в которых в общей сложности сыграл только 485 минут.

Но в целом было понятно, насколько интересного нападающего удалось привезти в Кривой Рог, и такой опытный специалист как Юрий Вернидуб не мог этого не осознавать. Тренер, очевидно, пытался постепенно довести Аду до уровня безоговорочного игрока стартового состава, чтобы африканец благополучно миновал стадию «взлетов и падений», а оказался на вершине вследствие планомерного развития и успехов, добытых в рамках тренировочного процесса.

На сезон-2024/25 на Аду в «Кривбассе» возлагали уже достаточно существенные надежды. Об этом в конце 2024-го прямо рассказал президент криворожского клуба Константин Караманиц, объяснивший болельщикам, почему Принс все-таки покинул Украину и перебрался в «Викторию» Пльзень.

«Мы понимали силу этого футболиста, как он может дальше развиваться. Но наши планы были сломаны, когда мы не прошли дальше в еврокубках, и у нас больше не было возможностей его засветить. Мы понимали, что «Виктория» будет играть дальше, и мы сможем получить какие-нибудь финансовые бонусы. Если Аду будет продан из «Виктории», то мы получим процент от перепродажи», – отметил Караманиц.

Трансфер Аду из «Кривбасса» в «Викторию» состоялся 28 августа минувшего года. Африканский футболист заинтересовал чешский клуб после очного противостояния команд в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Тогда криворожане проиграли номинально на своем поле чехам со счетом 1:2 (именно Аду открыл счет в том матче), а на выезде уступили сопернику минимально и всухую – 0:1. После этого «Кривбасс» выбыл в Лигу конференций, но там жребий в рамках раунда плей-офф квалификации был крайне неблагосклонен к украинцам, выбрав для них в соперники испанский «Бетис». Шансов пройти представителя Ла Лиги у криворожан не было (0:2, 0:3), и это побудило боссов «Кривбасса» согласиться на продажу Аду в Чехию.

За Принса «Кривбасс» выторговал, по неофициальным данным, около 700 тысяч евро. Также, по словам Караманица, украинский клуб сможет претендовать на дополнительный доход в случае, если «Виктории» удастся в будущем выгодно перепродать ганского бомбардира. И вот здесь для «Кривбасса» есть только хорошие новости!

Переезд в Чехию на удивление дался Аду достаточно легко. В новой команде африканец быстро зарекомендовал себя и начал забивать, оправдывая надежды и авансы, выданные ему сразу после подписания, в том числе и наставником Мирославом Коубеком, который особо выделил Принса еще по итогам встречи с «Кривбассом» в квалификации Лиги Европы: «Это очень хороший игрок, его трудно остановить, он хорошо обращается с мячом».

Несмотря на то, что в «Виктории» в конкурентах у Аду есть такие опытные и достаточно известные даже за пределами Чехии форварды как Матей Выдра (экс-игрок «Удинезе», «Брюгге», «Уотфорда», «Вест Бромвича», «Дерби») и Даниэл Вашулин, именно Принс по состоянию на текущий момент забил больше всего мячей в чемпионате из числа номинальных центральных нападающих команды из Пльзени – 5. А в Лиге Европы Аду сыграл за «Викторию» 9 поединков (616 минут), отличившись в них 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Вообще Аду, если оценивать продвинутую статистику, не то, что не заметил перехода из УПЛ в чешскую Шанс лигу, но еще и показал способность с ходу прогрессировать. По крайней мере, по большинству ключевых игровых показателей у Принса с переездом в «Викторию» наметился очевидный рост, а в Лиге Европы в глаза бросается просто космический, как для центрфорварда показатель участий в единоборствах у Аду – в среднем по 38 за матч при 36% выигранных. Причем свое стремление бороться за результат африканец начал показывать в Европе еще в футболке «Кривбасса» – например, в ответном поединке квалификации Лиги Европы против «Виктории» Принс 37 раз участвовал в единоборствах. А вот совершенно выдающихся показателей Аду достиг уже в рядах чешской команды – в поединках против «Андерлехта» (2:0; на счету ганского бомбардира забитый мяч и 55 единоборств!) и «Ференцвароша» (0:1; 62 единоборства за 97 минут на поле – космические цифры для игрока этого амплуа!).

Интересно, что после победы над бельгийцами журналисты спросили у Мирослава Коубека, смог бы Принс пригодиться «Андерлехту», на что наставник «Виктории» в добродушной манере «приземлил» ожидания представителей иностранных масс-медиа.

«Я не хочу обидеть «Андерлехт», но у Аду есть потенциал играть за действительно большие команды в будущем», – заявил Коубек с улыбкой на лице.

В зимнее трансферное окно интерес к Аду проявляли турецкие гранды. В частности, известно, что скауты, работающие на «Галатасарай» и «Бешикташ», отправляли в свои клубы следующие резюме по экс-форварду «Кривбасса»: «Его сила, подвижность, дриблинг и физические качества достойны особого внимания».

Однако пока Аду остается в «Виктории» и сезон-2024/25 совершенно точно доиграет в стане чешской команды, которая вряд ли сумеет навязать борьбу за чемпионство невероятной пражской «Славии», но вполне способна успешно побороться за второе место со «Спартой» и «Баником».

В Чехии Принса Аду действительно очень хвалят и ценят, полагая, что его потенциал вполне может позволить ганскому легионеру стать в ближайшие год-два лучшим нападающим Шанс лиги. Впрочем, далеко не факт, что Аду так надолго задержится в «Виктории». Летом 2025-го, как ожидается, в клуб из Пльзени прибудут гонцы, которые попытаются выторговать ганского бомбардира и тот, возможно, очень скоро окажется где-то на просторах Бельгии, Нидерландов, а не исключено, что и вовсе одного из чемпионатов европейской топ-5.

Интересно, что прямо сейчас, по прошествии всего шести месяцев с момента перехода из «Кривбасса» в «Викторию», оценочная трансферная стоимость Принса Аду на Transfermarkt стремительно выросла. Если на момент ухода из криворожского клуба она составляла 300 тысяч евро, то сейчас равна 2,5 миллионам, и очевидно, что это вовсе не предел, так как последняя «переоценка» на портале датирована декабрем 2024-го, а потому в концовке сезона стоит ждать обновленных данных.

Что не менее интересно, так это то, что на счету упоминавшегося выше Конаду Ядома, которого «Кривбасс» подписывал одновременно с Принсом и который не сумел заиграть в Украине, вернувшись впоследствии на родину, есть 3 матча и даже 1 забитый мяч за национальную сборную Ганы. А вот Аду провести свой дебютный матч за «Черных звезд» пока все еще никак не может. Такие вот парадоксы случаются в футболе, что уж тут комментировать…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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