Украина. Премьер лига20 октября 2023, 12:03 |
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ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса
Ганский новичок был представлен в Криворожском Академическом театре
20 октября 2023, 12:03 |
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Ганский новичок «Кривбасса» Принс Квабена Аду прибыл в расположение команды.
Молодой нападающий был представлен в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. Заведение создали в далеком 1931 году, который практически сразу превратился в культурный центр города. Кстати, первое название театра довольно символическое – «Кривбасс».
Отметим, что представляя своих новичков нынешнего сезона, ФК «Кривбасс» представляет достопримечательности Кривого Рога.
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