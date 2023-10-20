ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса

Ганский новичок «Кривбасса» Принс Квабена Аду прибыл в расположение команды.

Молодой нападающий был представлен в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. Заведение создали в далеком 1931 году, который практически сразу превратился в культурный центр города. Кстати, первое название театра довольно символическое – «Кривбасс».

Отметим, что представляя своих новичков нынешнего сезона, ФК «Кривбасс» представляет достопримечательности Кривого Рога.