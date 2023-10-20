Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 12:03 |
322
0

ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса

Ганский новичок был представлен в Криворожском Академическом театре

20 октября 2023, 12:03 |
322
0
ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса
ФК Кривбасс. Принс Аду

Ганский новичок «Кривбасса» Принс Квабена Аду прибыл в расположение команды.

Молодой нападающий был представлен в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. Заведение создали в далеком 1931 году, который практически сразу превратился в культурный центр города. Кстати, первое название театра довольно символическое – «Кривбасс».

Отметим, что представляя своих новичков нынешнего сезона, ФК «Кривбасс» представляет достопримечательности Кривого Рога.

krivbass-pompezno-predstavil-prinsa
krivbass-pompezno-predstavil-prinsa-foto-1
krivbass-pompezno-predstavil-prinsa-foto-2
krivbass-pompezno-predstavil-prinsa-foto-3
krivbass-pompezno-predstavil-prinsa-foto-4
По теме:
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
Источник: капитан Барселоны может стать одноклубником Месси и Кривцова
трансферы Кривбасс Кривой Рог презентация Владимир Баенко трансферы УПЛ фото
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Бокс | 19 октября 2023, 18:52 0
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой

Британский промоутер вспомнил провальную акцию

Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Футбол | 19 октября 2023, 15:15 31
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Футбол | 20.10.2023, 11:00
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
Война | 20.10.2023, 08:03
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1380 оккупантов, 55 танков и 120 ББМ
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Футбол | 19.10.2023, 12:51
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 42
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
18.10.2023, 08:48
Бокс
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем