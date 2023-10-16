ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс представил ганского новичка

«Кривбасс» сообщил, что ганский новичок криворожского клуба Принс Квабена Аду наконец прибыл в расположение команды.

«20-летний нападающий уже присоединился к новым партнерам, и провел несколько тренировок. Аду стал игроком «Кривбасса» полтора месяца назад, но из-за бюрократических трудностей, связанных с получением украинской визы, футболист только сейчас смог прибыть в Кривой Рог», – подробно разъяснено на сайте «Кривбасса».

Принс Квабена Аду получил в «Кривбассе» номер 80. Контракт подписан сроком на 4 года.