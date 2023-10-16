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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 11:39 | Обновлено 16 октября 2023, 11:40
166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс представил ганского новичка

Принс Квабена Аду наконец-то прибыл в расположение клуба

16 октября 2023, 11:39 | Обновлено 16 октября 2023, 11:40
166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс представил ганского новичка
Рудана. Принс Квабена Аду (справа)

«Кривбасс» сообщил, что ганский новичок криворожского клуба Принс Квабена Аду наконец прибыл в расположение команды.

«20-летний нападающий уже присоединился к новым партнерам, и провел несколько тренировок. Аду стал игроком «Кривбасса» полтора месяца назад, но из-за бюрократических трудностей, связанных с получением украинской визы, футболист только сейчас смог прибыть в Кривой Рог», – подробно разъяснено на сайте «Кривбасса».

Принс Квабена Аду получил в «Кривбассе» номер 80. Контракт подписан сроком на 4 года.

@fc_kryvbas 👑 Ганський новачок #ФККривбас Прінс Квабена Аду нарешті прибув до розташування клубу! 👑 20-річний нападник вже приєднався до нових партнерів та провів декілька тренувань. Форвард отримав у «Кривбасі» номер 8️⃣0️⃣. Контракт підписано строком на 4 роки 🤝 Ласкаво просимо до червоно-білої родини! ❤️🤍 #ПрінсКвабенаАду #КривбасЦеМи #tranding #football #presentation #Prince ♬ original sound - TheBoredBitch
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Источник ФК Кривбасс
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