Кривбасс подписал двух легионеров из Ганы – защитника и нападающего
Молодые африканцы постараются помочь команде Юрия Вернидуба
«Кривбасс» официально объявил о подписании двух легионеров из Ганы – 23-летнего центрбека Конаду Ядома и 19-летнего центрфорварда Принса Аду.
Конаду Ядом перешел в «Кривбасс» из ганского клуба «Хартс оф Оук» на правах годичной аренды с правом выкупа.
Принс Аду подписал с «Кривбассом» полноценный 4-летний контракт, перейдя на правах свободного агента. Сообщается, что нападающий проходил просмотр в другом клубе, но криворожанам удалось его перехватить.
Оба африканца уже заявлены за «Кривбасс», однако пока еще не прибыли в расположение команды.
Оценочная стоимость Ядома на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро, Аду – 200 тысяч евро.
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