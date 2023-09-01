Кривбасс подписал двух легионеров из Ганы – защитника и нападающего

«Кривбасс» официально объявил о подписании двух легионеров из Ганы – 23-летнего центрбека Конаду Ядома и 19-летнего центрфорварда Принса Аду.

Конаду Ядом перешел в «Кривбасс» из ганского клуба «Хартс оф Оук» на правах годичной аренды с правом выкупа.

Принс Аду подписал с «Кривбассом» полноценный 4-летний контракт, перейдя на правах свободного агента. Сообщается, что нападающий проходил просмотр в другом клубе, но криворожанам удалось его перехватить.

Оба африканца уже заявлены за «Кривбасс», однако пока еще не прибыли в расположение команды.

Оценочная стоимость Ядома на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро, Аду – 200 тысяч евро.