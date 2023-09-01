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  4. Кривбасс подписал двух легионеров из Ганы – защитника и нападающего
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 18:39 |
662
4

Кривбасс подписал двух легионеров из Ганы – защитника и нападающего

Молодые африканцы постараются помочь команде Юрия Вернидуба

01 сентября 2023, 18:39 |
662
4
Кривбасс подписал двух легионеров из Ганы – защитника и нападающего
fckryvbas.com

«Кривбасс» официально объявил о подписании двух легионеров из Ганы – 23-летнего центрбека Конаду Ядома и 19-летнего центрфорварда Принса Аду.

Конаду Ядом перешел в «Кривбасс» из ганского клуба «Хартс оф Оук» на правах годичной аренды с правом выкупа.

Принс Аду подписал с «Кривбассом» полноценный 4-летний контракт, перейдя на правах свободного агента. Сообщается, что нападающий проходил просмотр в другом клубе, но криворожанам удалось его перехватить.

Оба африканца уже заявлены за «Кривбасс», однако пока еще не прибыли в расположение команды.

Оценочная стоимость Ядома на Transfermarkt составляет 150 тысяч евро, Аду – 200 тысяч евро.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Принс Аду Конаду Ядом
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 4
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OKs100
Мощное усиление, не каждый клуб способен пару сотен тысяч выложить за трансферы.
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Mr Voevudskiy
Имена + моё почтение)
Ядома и Принц в Аду
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