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Major League Soccer
26 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:29
113
0

КОНКАКАФ дисквалифицировала арбитра за автограф Месси

Оказывается, Марко Антонио Ортис нарушил регламент

26 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:29
113
0
КОНКАКАФ дисквалифицировала арбитра за автограф Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В первом поединке 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Спортингом» Канзас-Сити и «Интером» Майами (0:1) произошел довольно интересный эпизод.

После финального свистка арбитр матча Марко Антонио Ортис подошел к Лионелю Месси и попросил у него автограф для члена семьи.

Таким образом, судья нарушил Кодекс поведения арбитров КОНКАКАФ.

Ортис признал свою ошибку и извинился за инцидент, однако организация приняла решение отстранить его от матчей под эгидой КОНКАКАФ на шесть месяцев.

Марко Антонио Ортис является мексиканцем, поэтому он сможет продолжить судейство во внутреннем чемпионате.

Ранее стало известно, что «Интер» Майами победил «Спортинг» по сумме двух матчей со счетом 4:1.

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Спортинг Канзас-Сити Интер Майами судьи (арбитры) дисквалификация Лионель Месси автограф
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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