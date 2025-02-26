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Major League Soccer
26 февраля 2025, 08:28 |
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0

Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити – 3:1. Месси и Суарес. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

26 февраля 2025, 08:28 |
190
0
Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити – 3:1. Месси и Суарес. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Спортинг Канзас-Сити [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За подопечных Хавьера Маскерано голы забили Лионель Месси, Луис Суарес и Тадео Алленде. У гостей единственный мяч оформил Мемо Родригес.

Лига чемпионов КОНКАКАФ 2025. 1/16 финала

Ответный матч, 26 февраля

Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити – 3:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Месси, 19, Алленде, 45+1, Суарес, 45+3 – Родригес, 63

Видеообзор матча:

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Спортинг Канзас-Сити Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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