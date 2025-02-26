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Major League Soccer
26 февраля 2025, 05:10 | Обновлено 26 февраля 2025, 05:15
123
0

Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов

Цапли переиграли Спортинг Канзас-Сити 3:1 в ответном матче 1-го раунда ЛЧ КОНКАКАФ

26 февраля 2025, 05:10 | Обновлено 26 февраля 2025, 05:15
123
0
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
ФК Интер Майами. Луис Суарес и Лионель Месси

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Спортинг Канзас-Сити [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За подопечных Хавьера Маскерано голы забили Лионель Месси, Луис Суарес и Тадео Алленде. У гостей единственный мяч оформил Мемо Родригес.

Месси провел на поле 68 минут, Суарес и Серхио Бускетс – 80. Еще один экс-футболист Барселоны Жорди Альба отыграл все 90 минут. На счету Суареса и Альбы также по одному ассисту в этом матче.

Соперником Интер Майами в 1/8 финала так называемого Кубка чемпионов будет клуб Кавальер из Ямайки.

Лига чемпионов КОНКАКАФ 2025. 1/16 финала

Ответный матч, 26 февраля

Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити – 3:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Месси, 19, Алленде, 45+1, Суарес, 45+3 – Родригес, 63

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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