Арбитра КОНКАКАФ наказали за взятый автограф у Месси

Конфедерация футбола CONCACAF применила дисциплинарные санкции к мексиканскому арбитру Марку Ортису за то, что он попросил автограф у аргентинского форварда Лионеля Месси после матча Интера Майами против Спортинга Канзас-Сити (1:0) в матче Кубка чемпионов CONCACAF в Канзас-Сити.

После финального свистка судья подошел к Месси и, казалось, попросил у него футболку на память о матче. Позже было уточнено, что Ортис Нава на самом деле просил автограф для члена семьи с особыми потребностями. Однако такие действия нарушают кодекс поведения арбитров CONCACAF.

Представитель конфедерации рассказал: «CONCACAF знает о взаимодействии, которое произошло между арбитром Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка. После расследования CONCACAF выяснила, что арбитр обратился к игроку с просьбой об автографе для родственника с особыми потребностями. Однако такое поведение не соответствует Кодексу поведения арбитров Конфедерации и установленным процедурам по подобным просьбам. Арбитр признал свою ошибку, принес извинения за инцидент и принял дисциплинарное решение, которое применила CONCACAF».

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В клубе Спортинг Канзас-Сити отреагировали так: «Мы сообщили CONCACAF и MLS об этом инциденте после матча против Интера Майами в среду. Мы ожидаем дальнейшего рассмотрения этого вопроса и решения CONCACAF».

CONCACAF пока не разглашает, какое именно наказание будет применено к арбитру. Интер Майами победил Спортинг Канзас-Сити со счетом 1:0 в первом матче первого раунда Кубка чемпионов CONCACAF благодаря голу Лионеля Месси во втором тайме.

Сначала матч был перенесен на 24 часа из-за штормового предупреждения, прогнозировавшего много снега в Канзас-Сити. Хотя в среду город так и не увидел снега, игрокам пришлось играть в морозных условиях. Главный тренер Интера Хавьер Маскерано назвал такие условия бесчеловечными. Далее Интер Майами примет Спортинг Канзас-Сити в ответном матче 25 февраля на Chase Stadium.