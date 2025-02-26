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Испания
26 февраля 2025, 19:11 |
334
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Президент Реала принял неожиданное решение относительно будущего клуба

Мадридский клуб обойдется без громких трансферов следующим летом

26 февраля 2025, 19:11 |
334
0
Президент Реала принял неожиданное решение относительно будущего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение относительно летней трансферной кампании.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, мадридский клуб не планирует больших расходов и звездных трансферов в следующее лето. Единственным значительным подписанием «бланкос» станет левый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, который летом переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно.

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Трент Александер-Арнольд Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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