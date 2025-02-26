Президент Реала принял неожиданное решение относительно будущего клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение относительно летней трансферной кампании.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, мадридский клуб не планирует больших расходов и звездных трансферов в следующее лето. Единственным значительным подписанием «бланкос» станет левый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, который летом переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно.