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Испания
26 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:57
912
0

Реал нашел хавбека на замену Модричу. Перехватят у Арсенала

Субименди обойдется мадридскому клубу в 60 миллионов евро

26 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:57
912
0
Реал нашел хавбека на замену Модричу. Перехватят у Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Реал продолжает следить за игрой центрального полузащитника Реал Сосьедада Мартина Субименди, который, скорее всего, покинет команду по итогам нынешнего сезона.

Известно, что на испанского хавбека нацелен Арсенал, который едва не подписал чемпиона Европы минувшим летом.

Однако мадридский клуб включается в борьбу за Субименди, который должен стать усилением в центр поля после ожидаемого ухода из команды Луки Модрича.

При этом известно, что в контракте 26-летнего футболиста прописана клаусула в 60 миллионов евро, которую готовы выплатить и Арсенал, и Реал. В таком случае выбор останется за игроком.

В нынешнем сезоне Мартин провел 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Мартин Субименди Реал Мадрид Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Ла Лига Лука Модрич
Иван Зинченко Источник: AS
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