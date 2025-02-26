Реал нашел хавбека на замену Модричу. Перехватят у Арсенала

Реал продолжает следить за игрой центрального полузащитника Реал Сосьедада Мартина Субименди, который, скорее всего, покинет команду по итогам нынешнего сезона.

Известно, что на испанского хавбека нацелен Арсенал, который едва не подписал чемпиона Европы минувшим летом.

Однако мадридский клуб включается в борьбу за Субименди, который должен стать усилением в центр поля после ожидаемого ухода из команды Луки Модрича.

При этом известно, что в контракте 26-летнего футболиста прописана клаусула в 60 миллионов евро, которую готовы выплатить и Арсенал, и Реал. В таком случае выбор останется за игроком.

В нынешнем сезоне Мартин провел 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.