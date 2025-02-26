«Не были спокойными». Бражко признался, долго ли думал о новом контракте

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал подписание нового контракта со столичным клубом.

– «Динамо» в моей жизни занимает особое место. Я вырос и стал профессиональным игроком в этом клубе, полностью доверяю руководству и очень хочу побеждать с командой на всех уровнях. Мне доверяют в клубе, я чувствую, что могу прогрессировать и развиваться, приносить пользу и сделать шаг вперед. Это клуб очень много для меня сделал, в том числе, в сложной для меня ситуации.

– Долго раздумывал над предложением нового контракта?

– Нет, это вообще было очень быстрое и простое решение с профессиональной точки зрения. У меня были разговоры с главным тренером Александром Шовковским, президентом клуба Игорем Суркисом, они оба дали понять, что полностью доверяют мне и рассчитывают на мою качественную игру. Понимаете, это не просто отношения «игрок – футбольный клуб». Это мой футбольный дом, моя футбольная семья. Очень важно, что наши отношения выстроены на взаимном доверии и уважении. Последние месяцы не были для меня спокойными и комфортными. Прежде всего, это травма, которая не дала мне возможности провести полноценные сборы. Затем эта история с потенциальным трансфером, слухи вокруг него. Но сейчас я полностью сосредоточен на игре за «Динамо» и имею огромное желание ответить своей игрой клубу, тренерам и руководству за их доверие и поддержку.