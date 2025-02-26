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  4. ФОТО. Новая девушка звезды Реала оказалась эскортницей
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26 февраля 2025, 17:51 |
1937
6

ФОТО. Новая девушка звезды Реала оказалась эскортницей

Хэй, Джуд...

26 февраля 2025, 17:51 |
1937
6
ФОТО. Новая девушка звезды Реала оказалась эскортницей
X. Эшлин Кастро и Джуд Беллингем

Джуд Беллингем представил свою новую девушку — 27-летнюю модель и инфлюенсершу Эшлин Кастро.

Сообщается, что ранее она встречалась с актерами Майклом Б. Джорданом, Джейми Фоксом, баскетболистом Терансом Манном и гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

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Кроме того, фанаты утверждают, что нашли её профиль на сайте элитных эскорт-услуг, хотя доказательств нет.

На этом фоне мать Джуда, Дениз Беллингем, была замечена бросающей косые взгляды на Эшлин во время матча «Реала», что намекает на её недовольство выбором сына.

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фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Engineer
Все, конечно же, ожидают, что мадамы с такими сраками работают в библиотеках)
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+3
Dnonama1
Джуд гей
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+2
protasov_lyopu_dadaj
 Резиновая зина
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+1
Barry
Интересно, почему проституток сейчас называют экскортницами?
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+1
DaVinci
Головне в житті робити як Хакімі) Тоді можна "жити" з цим товаром)
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0
Burevestnik
на жаль не повна інфа про екскортницю:
написали хто був до Джуда, але
чому не пишуть хто буде після нього? 
Ответить
0
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