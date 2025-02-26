ФОТО. Новая девушка звезды Реала оказалась эскортницей
Хэй, Джуд...
Джуд Беллингем представил свою новую девушку — 27-летнюю модель и инфлюенсершу Эшлин Кастро.
Сообщается, что ранее она встречалась с актерами Майклом Б. Джорданом, Джейми Фоксом, баскетболистом Терансом Манном и гонщиком Льюисом Хэмилтоном.
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Кроме того, фанаты утверждают, что нашли её профиль на сайте элитных эскорт-услуг, хотя доказательств нет.
На этом фоне мать Джуда, Дениз Беллингем, была замечена бросающей косые взгляды на Эшлин во время матча «Реала», что намекает на её недовольство выбором сына.
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чому не пишуть хто буде після нього?