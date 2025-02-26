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Англия
26 февраля 2025, 18:50 |
312
2

Стало известно, какой будет домашняя форма Ман Сити на следующий сезон

В дизайн возвращается один исторический элемент

26 февраля 2025, 18:50 |
312
2
Стало известно, какой будет домашняя форма Ман Сити на следующий сезон
footyheadlines.com

В ближайшее время «Манчестер Сити» и Puma представят новую домашнюю форму клуба на следующий сезон.

По информации Footy Headlines, комплект будет иметь несколько изменений.

Футболка будет преимущественно голубого цвета с белой косой линией по середине. Сообщается, что возвращение линии является историческим, ведь клуб играл в подобном дизайне еще с 1970-х годов.

«Манчестер Сити» и Puma начали свое сотрудничество в 2019 году. Соглашение рассчитано до 2029 года. Ранее клуб использовал комплекты форм от Nike.

Ранее, стало известно, что «Манчестер Сити» может потерять 60 очков из-за финансовых нарушений.

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игровая форма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Puma
Александр Сильченко Источник: Footyheadlines
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KIEWADIM
Вкрали даэизайн в Динамо
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0
CheMP
лучше б о настройке игры команды думали больше, а не о форме
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-1
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