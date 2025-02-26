Манчестер Сити может лишиться 60 очков из-за финансовых нарушений

Английский эксперт Киран Магуайр, который специализируется на футбольных финансах, прокомментировал возможное наказание «Манчестер Сити», если суд докажет нарушения со стороны клуба:

«Наиболее вероятным наказанием будет снятие очков, если финансовые нарушения «горожан» будут доказаны в суде. Что касается размера вычитаемых баллов, то у «Эвертона» отбирали 10 очков за превышение лимита примерно на 10-12 миллионов фунтов стерлингов в одном конкретном сезоне.

Мы говорим о потери 60 очков, что фактически гарантировало бы вылет из Премьер-лиги и переход в низший дивизион футбольной лиги. Это будет предупреждением для других команд и сдерживающим фактором, чтобы подобные инциденты не повторялись», – сказал Магуайр.

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали в текущем сезоне 44 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Сообщалось, что дело «Манчестер Сити» было рассмотрено специальной комиссией – о наказании «горожане» узнают после проверки всех документов.