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Англия
26 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:34
845
0

Манчестер Сити может лишиться 60 очков из-за финансовых нарушений

Эксперт Киран Магуайр прокомментировал возможное наказание для клуба

26 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:34
845
0
Манчестер Сити может лишиться 60 очков из-за финансовых нарушений
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский эксперт Киран Магуайр, который специализируется на футбольных финансах, прокомментировал возможное наказание «Манчестер Сити», если суд докажет нарушения со стороны клуба:

«Наиболее вероятным наказанием будет снятие очков, если финансовые нарушения «горожан» будут доказаны в суде. Что касается размера вычитаемых баллов, то у «Эвертона» отбирали 10 очков за превышение лимита примерно на 10-12 миллионов фунтов стерлингов в одном конкретном сезоне.

Мы говорим о потери 60 очков, что фактически гарантировало бы вылет из Премьер-лиги и переход в низший дивизион футбольной лиги. Это будет предупреждением для других команд и сдерживающим фактором, чтобы подобные инциденты не повторялись», – сказал Магуайр.

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали в текущем сезоне 44 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Сообщалось, что дело «Манчестер Сити» было рассмотрено специальной комиссией – о наказании «горожане» узнают после проверки всех документов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола финансы
Николай Титюк Источник: Football London
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