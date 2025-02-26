Манчестер Сити может лишиться 60 очков из-за финансовых нарушений
Эксперт Киран Магуайр прокомментировал возможное наказание для клуба
Английский эксперт Киран Магуайр, который специализируется на футбольных финансах, прокомментировал возможное наказание «Манчестер Сити», если суд докажет нарушения со стороны клуба:
«Наиболее вероятным наказанием будет снятие очков, если финансовые нарушения «горожан» будут доказаны в суде. Что касается размера вычитаемых баллов, то у «Эвертона» отбирали 10 очков за превышение лимита примерно на 10-12 миллионов фунтов стерлингов в одном конкретном сезоне.
Мы говорим о потери 60 очков, что фактически гарантировало бы вылет из Премьер-лиги и переход в низший дивизион футбольной лиги. Это будет предупреждением для других команд и сдерживающим фактором, чтобы подобные инциденты не повторялись», – сказал Магуайр.
Подопечные Пепа Гвардиолы набрали в текущем сезоне 44 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Сообщалось, что дело «Манчестер Сити» было рассмотрено специальной комиссией – о наказании «горожане» узнают после проверки всех документов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»
Коуч «Манчестер Юнайтед» поблагодарил фанатов своей команды