Суперзвезда Реала пропустит следующий матч. Причина удивит

В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

В заявку «сливочных» на этот матч не попал звездный нападающий Килиан Мбаппе. Фабрицио Романо сообщает, что французский нападающий пропустит поединок «Реала» после того, как чувствовал себя плохо ночью из-за удаления зуба.

🚨⚠️ Kylian Mbappé will miss Real Madrid’s game vs Real Sociedad after feeling bad overnight following tooth extraction.



Thibaut Courtois and Fede Valverde will also be out and rested. ❌ pic.twitter.com/ns6MJ1BhSR